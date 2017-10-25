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Андрей Тихонов: Игра против «Спартака» — это огромнейшие эмоции
После победы в Казани главный тренер «Крыльев» ответил на вопросы «СЭ».
После победы в Казани главный тренер «Крыльев» ответил на вопросы «СЭ».
— Каким получился матч с «Рубином» и думали ли о том, что на следующей стадии турнира можете сыграть со «Спартаком»?
— Все сложилось тяжело. Ни в коем случае «Спартак» в голове не держал. Главным был ближайший матч, а игра со «Спартаком» только весной. Наперед не думал, настраивал команду только на «Рубин».
— Говорят, в Казани было продано менее 600 билетов.
— Да если честно, назад, на трибуны, даже не оборачивался. Знаю, что и на игре «Рубина» с «Динамо» тоже немного народу пришло. Видимо, влияет погода плюс статус турнира — наверное, это не сильно интересно болельщикам.
— Что для вас значит выход в четвертьфинал?
— В первую очередь, это важно для команды и клуба, в котором я работаю.
— Обращали внимание на слухи перед матчем — якобы вас могут уволить с поста главного тренера?
— Сколько людей, столько и мнений. Но
— Не задумывались о том, чтобы повторить достижение «Крыльев» в Кубке — выход в финал турнира в 2004 году?
— Тяжело загадывать. Посмотрите на соперников — «Локо», «Рубин», теперь «Спартак». Мы играем с командами из
— И все же — что для вас значит эта встреча?
— Хм… Если я буду к тому времени еще работать в «Крыльях», это мой первый матч в роли тренера против «Спартака».
— Особый настрой, родная команда.
— У меня сейчас очень сильный настрой против «Ротора», против «Кубани» — да против любого соперника в ФНЛ! Но, конечно, это огромнейшие эмоции — играть против чемпиона страны. Это всегда приятно, футболистам можно проявить себя.
|Рубин
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1:2
Первый тайм: 0:1
|Крылья Советов
|Курбан Бердыев
|Андрей Тихонов
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)