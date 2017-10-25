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00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов: Игра против «Спартака» — это огромнейшие эмоции

После победы в Казани главный тренер «Крыльев» ответил на вопросы «СЭ».

— Каким получился матч с «Рубином» и думали ли о том, что на следующей стадии турнира можете сыграть со «Спартаком»?

— Все сложилось тяжело. Ни в коем случае «Спартак» в голове не держал. Главным был ближайший матч, а игра со «Спартаком» только весной. Наперед не думал, настраивал команду только на «Рубин».

— Говорят, в Казани было продано менее 600 билетов. Когда-нибудь играли при такой мизерной аудитории?

— Да если честно, назад, на трибуны, даже не оборачивался. Знаю, что и на игре «Рубина» с «Динамо» тоже немного народу пришло. Видимо, влияет погода плюс статус турнира — наверное, это не сильно интересно болельщикам.

— Что для вас значит выход в четвертьфинал?

— В первую очередь, это важно для команды и клуба, в котором я работаю. Все-таки мы обыграли «Локомотив», который взял кубок в прошлом розыгрыше. И вот теперь — «Рубин», команду премьер-лиги. Побеждать всегда приятно, а для ребят — вдвойне, ведь обыграли соперника на его поле, на хорошем стадионе. Мы очень рады.

— Обращали внимание на слухи перед матчем — якобы вас могут уволить с поста главного тренера?

— Сколько людей, столько и мнений. Но все-таки, когда пишут такие вещи… Не понимаю, откуда берется информация. Получается, любой человек может вбросить все, что ему угодно. Просто оскорбить другого. Выходит, можно все. Я прочитал, удивился. Но — спасибо, что настроили нашу команду и меня лично. Все же читают, и это лишний раз команде добавило эмоций!

— Не задумывались о том, чтобы повторить достижение «Крыльев» в Кубке — выход в финал турнира в 2004 году?

— Тяжело загадывать. Посмотрите на соперников — «Локо», «Рубин», теперь «Спартак». Мы играем с командами из премьер-лиги. Кроме того, сейчас нам важно победить в нескольких матчах первенства ФНЛ, потому что в таблице все рядышком, нужно набирать очки — доставать «Енисей». О «Спартаке» пока не думаем.

— И все же — что для вас значит эта встреча?

— Хм… Если я буду к тому времени еще работать в «Крыльях», это мой первый матч в роли тренера против «Спартака».

— Особый настрой, родная команда.

— У меня сейчас очень сильный настрой против «Ротора», против «Кубани» — да против любого соперника в ФНЛ! Но, конечно, это огромнейшие эмоции — играть против чемпиона страны. Это всегда приятно, футболистам можно проявить себя.

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
25.10.2017, 19:00 Плей-офф: 1/8 финала
Главные тренеры
Курбан Бердыев Андрей Тихонов
Голы
59′ Жемалетдинов Р.  
  Корниленко С. 33′
  Алиев А. 55′
Составы
Рыжиков С. 1
Гранат В. 14
Камболов Р. 88
Кудряшов Ф. 30
Сорокин Е. 80
М`Вила Янн 4
Оздоев М. 27
Азмун С. 33
Канунников М. 9
63′ Бауэр М. 23
67′ Лестьенн М.  
46′ Набиуллин Э. 3
Жемалетдинов Р.  
14 Конюхов Е.
6 Надсон Ж.
4 Таранов И.
9 Чочиев А.
27 Кленкин Д.
64 Ланин О.
20 Мияйлович С.
31 Ткачук Д.
8 Корниленко С. 19′
15 Зотов Г. 84′
  Гоцук К.
10 Алиев А. 90′
  Зинков В.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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