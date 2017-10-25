Андрей Тихонов: Игра против «Спартака» — это огромнейшие эмоции

— Каким получился матч с «Рубином» и думали ли о том, что на следующей стадии турнира можете сыграть со «Спартаком»?

— Все сложилось тяжело. Ни в коем случае «Спартак» в голове не держал. Главным был ближайший матч, а игра со «Спартаком» только весной. Наперед не думал, настраивал команду только на «Рубин».

— Говорят, в Казани было продано менее 600 билетов. Когда-нибудь играли при такой мизерной аудитории?

— Да если честно, назад, на трибуны, даже не оборачивался. Знаю, что и на игре «Рубина» с «Динамо» тоже немного народу пришло. Видимо, влияет погода плюс статус турнира — наверное, это не сильно интересно болельщикам.

— Что для вас значит выход в четвертьфинал?

— В первую очередь, это важно для команды и клуба, в котором я работаю. Все-таки мы обыграли «Локомотив», который взял кубок в прошлом розыгрыше. И вот теперь — «Рубин», команду премьер-лиги. Побеждать всегда приятно, а для ребят — вдвойне, ведь обыграли соперника на его поле, на хорошем стадионе. Мы очень рады.

— Обращали внимание на слухи перед матчем — якобы вас могут уволить с поста главного тренера?

— Сколько людей, столько и мнений. Но все-таки, когда пишут такие вещи… Не понимаю, откуда берется информация. Получается, любой человек может вбросить все, что ему угодно. Просто оскорбить другого. Выходит, можно все. Я прочитал, удивился. Но — спасибо, что настроили нашу команду и меня лично. Все же читают, и это лишний раз команде добавило эмоций!

— Не задумывались о том, чтобы повторить достижение «Крыльев» в Кубке — выход в финал турнира в 2004 году?

— Тяжело загадывать. Посмотрите на соперников — «Локо», «Рубин», теперь «Спартак». Мы играем с командами из премьер-лиги. Кроме того, сейчас нам важно победить в нескольких матчах первенства ФНЛ, потому что в таблице все рядышком, нужно набирать очки — доставать «Енисей». О «Спартаке» пока не думаем.

— И все же — что для вас значит эта встреча?

— Хм… Если я буду к тому времени еще работать в «Крыльях», это мой первый матч в роли тренера против «Спартака».

— Особый настрой, родная команда.