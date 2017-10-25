Парфенов победил и «Томь», и мороз

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Всего год назад все было наоборот. Ну, почти наоборот. «Томь» барахталась на дне таблицы премьер-лиги без шансов спастись, а «Тосно» стучался в потолок с нижнего этажа. Сейчас команда из Ленобласти играет чуть лучше, чем сибиряки в прошлом сезоне, а томичи — хуже, чем тосненцы. Но в Кубке России все равны, что доказывает ранний массовый сход фаворитов.

Для зрелищности самоуничтожение ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» — плохо. Но неискушенные команды вроде «Тосно» и «Томи» получают реальный шанс хотя бы на полуфинал Кубка.

Правда, для зрителей эта вывеска все равно непривлекательна. Поэтому команды играли не на самом «Петровском», а на малой арене — клуб оплатил аренду стадиона только на матчи чемпионата, а занимать 20-тысячник на игру с «Томью» «Тосно» посчитал нецелесообразным.

На малую арену в минусовую температуру отважились прийти несколько тысяч болельщиков, но в первом тайме голов они не увидели. По крайней мере, забитых легально: только Дугалич послал мяч в ворота рукой, но арбитр Сергей Иванов все видел.

«Тосно» играл почти основным составом, но позиционное нападение у хозяев не клеилось. Зато со «стандартами» все было в порядке — пару раз футболисты «Тосно» могли забить со штрафных, да и от угловых томичи отбивались с трудом.

Во втором тайме картина не изменилась, если не считать заключительные пять минут. Когда болельщики поняли, что овертайм и дополнительные 30 минут на морозе очень близки, стали активнее поддерживать команду. Это почувствовали и футболисты, которые в добавленное время создали два жирнющих момента, но в одном случае гостей выручил Мелихов, а в другом — Труич не попал по мячу из убойной позиции.

В овертайме команды совсем замерзли, но до серии пенальти доковыляли. Там командам не хватило десяти ударов, чтобы выявить победителя, а роковой промах допустил Павел Кудряшов — привет перекладине. «Не зря мерзли!» — заорал один из болельщиков по окончании матча. И правда.

ЦИФРА

3 — «Тосно» в третий раз в своей непродолжительной истории вышел в четвертьфинал Кубка России. Дальше этой стадии команда из Ленобласти не добиралась.