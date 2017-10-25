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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Парфенов победил и «Томь», и мороз

«Тосно» в серии пенальти оказался сильнее сибиряков и вышел в четвертьфинал Кубка России.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Всего год назад все было наоборот. Ну, почти наоборот. «Томь» барахталась на дне таблицы премьер-лиги без шансов спастись, а «Тосно» стучался в потолок с нижнего этажа. Сейчас команда из Ленобласти играет чуть лучше, чем сибиряки в прошлом сезоне, а томичи — хуже, чем тосненцы. Но в Кубке России все равны, что доказывает ранний массовый сход фаворитов.

Для зрелищности самоуничтожение ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» — плохо. Но неискушенные команды вроде «Тосно» и «Томи» получают реальный шанс хотя бы на полуфинал Кубка.

Правда, для зрителей эта вывеска все равно непривлекательна. Поэтому команды играли не на самом «Петровском», а на малой арене — клуб оплатил аренду стадиона только на матчи чемпионата, а занимать 20-тысячник на игру с «Томью» «Тосно» посчитал нецелесообразным.

На малую арену в минусовую температуру отважились прийти несколько тысяч болельщиков, но в первом тайме голов они не увидели. По крайней мере, забитых легально: только Дугалич послал мяч в ворота рукой, но арбитр Сергей Иванов все видел.

«Тосно» играл почти основным составом, но позиционное нападение у хозяев не клеилось. Зато со «стандартами» все было в порядке — пару раз футболисты «Тосно» могли забить со штрафных, да и от угловых томичи отбивались с трудом.

Во втором тайме картина не изменилась, если не считать заключительные пять минут. Когда болельщики поняли, что овертайм и дополнительные 30 минут на морозе очень близки, стали активнее поддерживать команду. Это почувствовали и футболисты, которые в добавленное время создали два жирнющих момента, но в одном случае гостей выручил Мелихов, а в другом — Труич не попал по мячу из убойной позиции.

В овертайме команды совсем замерзли, но до серии пенальти доковыляли. Там командам не хватило десяти ударов, чтобы выявить победителя, а роковой промах допустил Павел Кудряшов — привет перекладине. «Не зря мерзли!» — заорал один из болельщиков по окончании матча. И правда.

ЦИФРА

3 — «Тосно» в третий раз в своей непродолжительной истории вышел в четвертьфинал Кубка России. Дальше этой стадии команда из Ленобласти не добиралась.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

Тосно 0:0
По пенальти: 6:5
Основное время: 0:0 (0:0)
Томь
25.10.2017, 19:00 Зрители: 1248 Плей-офф: 1/8 финала МСА Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Валерий Петраков
Составы
Михаил Опарин 1
Сергей Сухарев 8
Виталий Шахов 13
41′ Раде Дугалич (к) 26
Евгений Чернов 28
Александр Карницкий 14
Резиуан Мирзов 22
Ян Казаев 91
Евгений Марков 20
68′ Максим Палиенко 11
Никола Труич 77
85′ Вагиз Галиулин 21
Нуну Роша 15
42 Александр Мелихов
2 Андрей Иванов
5 Томас Микуцкис
6 Анте Пульич
23 Сергей Зуйков 43′
93 Эдвинас Гирдвайнис
16 Алексей Померко
17 Павел Кудряшов
11 Павел Деобальд 65′
8 Даниил Большунов
31 Антон Макурин 91′ 55′
98 Никита Гвинейский
10 Анзор Саная (к) 80′ 78′
9 Александр Соболев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 6
11 Удары в створ 3
9 Угловые 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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