Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Парфенов победил и «Томь», и мороз
«Тосно» в серии пенальти оказался сильнее сибиряков и вышел в четвертьфинал Кубка России.
«Тосно» в серии пенальти оказался сильнее сибиряков и вышел в четвертьфинал Кубка России.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Всего год назад все было наоборот. Ну, почти наоборот. «Томь» барахталась на дне таблицы
Для зрелищности самоуничтожение ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» — плохо. Но неискушенные команды вроде «Тосно» и «Томи» получают реальный шанс хотя бы на полуфинал Кубка.
Правда, для зрителей эта вывеска все равно непривлекательна. Поэтому команды играли не на самом «Петровском», а на малой арене — клуб оплатил аренду стадиона только на матчи чемпионата, а занимать 20-тысячник на игру с «Томью» «Тосно» посчитал нецелесообразным.
На малую арену в минусовую температуру отважились прийти несколько тысяч болельщиков, но в первом тайме голов они не увидели. По крайней мере, забитых легально: только Дугалич послал мяч в ворота рукой, но арбитр Сергей Иванов все видел.
«Тосно» играл почти основным составом, но позиционное нападение у хозяев не клеилось. Зато со «стандартами» все было в порядке — пару раз футболисты «Тосно» могли забить со штрафных, да и от угловых томичи отбивались с трудом.
Во втором тайме картина не изменилась, если не считать заключительные пять минут. Когда болельщики поняли, что овертайм и дополнительные 30 минут на морозе очень близки, стали активнее поддерживать команду. Это почувствовали и футболисты, которые в добавленное время создали два жирнющих момента, но в одном случае гостей выручил Мелихов, а в другом — Труич не попал по мячу из убойной позиции.
В овертайме команды совсем замерзли, но до серии пенальти доковыляли. Там командам не хватило десяти ударов, чтобы выявить победителя, а роковой промах допустил Павел Кудряшов — привет перекладине. «Не зря мерзли!» — заорал один из болельщиков по окончании матча. И правда.
ЦИФРА
3 — «Тосно» в третий раз в своей непродолжительной истории вышел в четвертьфинал Кубка России. Дальше этой стадии команда из Ленобласти не добиралась.
Гоша ЧЕРНОВ
из
|Дмитрий Парфенов
|Валерий Петраков
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)