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22:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Интереснее всего была серия пенальти — «Амкар» идет дальше

«Ростов» дома не смог обыграть «Амкар» — ни в основное время, ни в дополнительное.

Эта была единственная на этом этапе встреча команд премьер-лиги. И оба соперника могли считать ее ключевой — особенно «Амкар», которому в случае успеха предстояло два следующих раунда играть дома. Команды выставили близкие к оптимальным составы.

Весь день моросил мелкий дождь, который, заодно со слабыми результатами хозяев в последних матчах, явно отпугнул болельщиков — трибуны, несмотря на важность игры, оказались заполнены от силы на четверть.

«Ростов» довольно скоро обозначил претензии на инициативу, и уже на третьей минуте мог открыть счет, но у Ионова не получился удар после навеса Зуева. Однако дальнейшее давление в моменты не вылилось, а в одном из нечастых подходов к воротам хозяев «Амкар» открыл счет — мяч после дальнего удара Идову сришкошетил о кого-то из защитников и влетел в девятку.

Поведя в счете, гости почти отказались от контригры, и в концовке тайма поплатились за это. Очередной навес Зуева нашел в штрафной голову Бухарова — удар у форварда не вышел, но мяч отлетел к Паршивлюку, тот пробил точно.

Второй тайм оказался на редкость бессодержательным. Публику развлекли только чуть неточный удар Гащенкова и финальный навал хозяев, во время которого лучший момент был у Бухарова, попавшего во вратаря. Овертайм запомнился разве что ударом Балановича в перекладину во время секундного ступора защиты хозяев.

Серия пенальти получилось долгой и интересной — одиннадцать ударов, включая вратарские, не выявили победителя. Когда пошли на второй круг, Шомуродов не смог переиграть Нигматуллина, а финальную точку по иронии судьбы поставил Бодул — игрок, который не забил свой первый пенальти в этой серии.

Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО из Ростова-на-Дону.

Ростов 1:1
По пенальти: 9:10
Основное время: 1:1 (1:1)
Амкар
25.10.2017, 18:30 Плей-офф: 1/8 финала
Главные тренеры
Леонид Кучук Гаджи Гаджиев
Голы
39′ Паршивлюк С.  
  Идову Б. 16′
Составы
Песьяков С. 30
Ингасон С. 15
Паршивлюк С. 4
Устинов В. 91
Вилюш М. 3
Гацкан А. 84
60′ Маер Ж. 20
Бухаров А.Е. 11
86′ Ионов А. 12
Думбья М.  
54′ Могилевец П. 18
Макеев Е.  
106′ Зуев А. 10
Шомуродов Э.  
1 Нигматуллин А.
41 Белоруков Д.
6 Конде С. 108′
2 Милькович А.
18 Сиваков М.
13 Баланович С.
8 Огуде Ф.
9 Бодул Д.
19 Идову Б. 91′
  Прокофьев С.
17 Гащенков М. 87′
  Мельников И.В.
27 Костюков М. 66′
  Зайцев Н.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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