Интереснее всего была серия пенальти — «Амкар» идет дальше

Эта была единственная на этом этапе встреча команд премьер-лиги. И оба соперника могли считать ее ключевой — особенно «Амкар», которому в случае успеха предстояло два следующих раунда играть дома. Команды выставили близкие к оптимальным составы.

Весь день моросил мелкий дождь, который, заодно со слабыми результатами хозяев в последних матчах, явно отпугнул болельщиков — трибуны, несмотря на важность игры, оказались заполнены от силы на четверть.

«Ростов» довольно скоро обозначил претензии на инициативу, и уже на третьей минуте мог открыть счет, но у Ионова не получился удар после навеса Зуева. Однако дальнейшее давление в моменты не вылилось, а в одном из нечастых подходов к воротам хозяев «Амкар» открыл счет — мяч после дальнего удара Идову сришкошетил о кого-то из защитников и влетел в девятку.

Поведя в счете, гости почти отказались от контригры, и в концовке тайма поплатились за это. Очередной навес Зуева нашел в штрафной голову Бухарова — удар у форварда не вышел, но мяч отлетел к Паршивлюку, тот пробил точно.

Второй тайм оказался на редкость бессодержательным. Публику развлекли только чуть неточный удар Гащенкова и финальный навал хозяев, во время которого лучший момент был у Бухарова, попавшего во вратаря. Овертайм запомнился разве что ударом Балановича в перекладину во время секундного ступора защиты хозяев.

Серия пенальти получилось долгой и интересной — одиннадцать ударов, включая вратарские, не выявили победителя. Когда пошли на второй круг, Шомуродов не смог переиграть Нигматуллина, а финальную точку по иронии судьбы поставил Бодул — игрок, который не забил свой первый пенальти в этой серии.