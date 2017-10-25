Глушаков: Задачей «Спартака» является победа в Кубке России

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» в среду дома одержал победу над клубом «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Кубка России и вышел в следующую стадию, где сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

«Любого соперника тяжело обыгрывать, никто просто так не хочет отдавать очки. Результатом доволен, но тем, как играли в первом тайме, не очень, была небольшая нервотрепка, когда пропустили, но в итоге мы справились. Завтра тренер все скажет на разборе игры, укажет на ошибки. Не знаю, у кого стоят какие задачи, но задачей “Спартака” является победа в Кубке России», — сказал Глушаков.