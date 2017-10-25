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22:31 (мск), источник: ТАСС

Глушаков: Задачей «Спартака» является победа в Кубке России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что задачей команды на Кубок России по футболу является победа на турнире. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» в среду дома одержал победу над клубом «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Кубка России и вышел в следующую стадию, где сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

«Любого соперника тяжело обыгрывать, никто просто так не хочет отдавать очки. Результатом доволен, но тем, как играли в первом тайме, не очень, была небольшая нервотрепка, когда пропустили, но в итоге мы справились. Завтра тренер все скажет на разборе игры, укажет на ошибки. Не знаю, у кого стоят какие задачи, но задачей “Спартака” является победа в Кубке России», — сказал Глушаков.

Также полузащитник рассказал, что хотел бы, чтобы матч ¼ финала проходил в Москве из-за лучшего качества газона стадиона «Открытие-Арена». «Если говорить о том, где лучше сыграть следующий матч, то, конечно же, лучше играть в Москве. Вы же знаете, как там [в Самаре] в марте», — отметил Глушаков.

Спартак М 5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Нч
25.10.2017, 19:00 Плей-офф: 1/8 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Трубицин
Голы
30′ Марио Пашалич 50
48′ Лоренсо Мельгарехо 25
52′ Лоренсо Мельгарехо 25
81′ Ислам Жилов  
89′ Илья Кутепов 29
  Вениамин Медников 19′
  Магомед Гугуев 58′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
57′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Педро Роша 99
де Соуза Луиз Адриану 12
Денис Глушаков 8
Марио Пашалич 50
65′ Сальваторе Боккетти 16
Георгий Джикия 14
57′ Лоренсо Мельгарехо 25
68′ Квинси Промес 10
78′ Денис Давыдов 69
Ивелин Попов 71
1 Борис Шогенов
3 Ислам Жилов
23 Астемир Абазов
40 Халид Шахтиев
90 Идрис Муслуев 68′
7 Руслан Паштов
10 Магомед Гугуев
11 Ислам Тлупов
4 Сергей Миронов 86′
95 Чингиз Магомадов
14 Алим Каркаев 66′
17 Хачим Машуков
15 Вениамин Медников 62′ 17′
21 Хасан Ахриев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 6
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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Автогол
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 Московский "Спартак" победил "Спартак-Нальчик" и вышел в четвертьфинал Кубка России
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