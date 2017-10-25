«Спартак» и Каррера — против Тихонова
Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка. На этой стадии турнира команда Массимо Карреры встретится с «Крыльями», которые тренирует Андрей Тихонов.
Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка. На этой стадии турнира команда Массимо Карреры встретится с «Крыльями», которые тренирует Андрей Тихонов.
ПРИЗЫВ К БОЮ
Накануне матча Массимо Каррера провел в Тарасовке
— Мы всегда играем на победу. И на поле будет лучший состав, — вещал итальянец. — С уважением относимся к сопернику, изучили его. Если
ПРОВАЛЬНЫЙ СТАРТ
… Не достучался. В первом тайме «Спартак», который из Москвы, был откровенно плох. И не зол. Пусть стартовый состав сложно было назвать «лучшим», ведь в запасе остались важные игроки основы Селихов, Джикия, Таски, Фернанду, Промес. Но это не может служить оправданием тому, что чемпион страны, по сути, ни в чем не превосходил «Спартак», который из Нальчика. Команду второго дивизиона. Занимающую 11-е место в зоне «Юг»!
Больно было смотреть на вратаря Максименко. Он впервые в карьере сыграл за основу
Грустно было наблюдать за Петковичем, которого после каждого следующего «обреза» болельщики освистывали все громче. Хотя Ещенко, получивший травму в матче с «Амкаром» и наблюдавший за игрой из
Злились трибуны и на Педро Рошу. Похоже, бразилец банально замерз с непривычки. Сложно иначе объяснить, почему он три раза из четырех не мог подать с углового нормально — мяч не долетал даже до ближней штанги.
«Педро, соберись!» — неслось в адрес Роши, когда он упустил мяч в аут в безобидной ситуации. На техничного и дорогостоящего бразильца он в эти минуты совсем не похож. Давыдов, смело бравший на себя инициативу, походил на южноамериканца больше. В штангу эффектно пробил.
Не получалось ничего и у Мельгарехо. Хватало брака у Комбарова… В
И не было до конца понятно: это чемпион так плох, или середняк второй лиги так хорош?
Юбилейный 50-й матч Карреры рисковал обернуться позором. На перерыв команды ушли при равном счете. Автор ответного гола Пашалич должен благодарить за это защитника нальчан, который замешкался, хотя имел уймы времени, чтобы выбить мяч из штрафной.
ПАРАГВАЙСКИЙ ДУБЛЕТ
Страшно представить, насколько суров был Каррера в перерыве. Но очевидно, что на этот раз его слова были услышаны. Сразу после возобновления игры хозяева взвинтили темп.
Автор голевой передачи в первом тай Гугуев один мяч отквитал, но на большее сил гостям не хватало. К тому же скорости и мысли атакам чемпиона добавили свежие Промес и Попов. Два мяча в концовке стали логичной точкой. Особенно красивым получился автогол Жилова — в самую «девятку». Силы покинули отчаянно сражавшихся гостей окончательно.
Впервые за шесть лет «Спартак» вышел в ¼ финала Кубка. И сыграет с «Крыльями Советов». Сегодня их тренирует Андрей Тихонов. Шикарная может получиться встреча. Другое дело, до весны еще нужно дожить.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина.
|Спартак М
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5:2
Первый тайм: 1:1
|Спартак Нч
|Массимо Каррера
|Сергей Трубицин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Угловые
|6
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)