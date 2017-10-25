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22:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и Каррера — против Тихонова

Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка. На этой стадии турнира команда Массимо Карреры встретится с «Крыльями», которые тренирует Андрей Тихонов.

Источник: Спорт-Экспресс

ПРИЗЫВ К БОЮ

Накануне матча Массимо Каррера провел в Тарасовке пресс-конференцию. Журналистов собралось немного, но показалось, что итальянцу важнее было не до простых болельщиков донести свои мысли, а лишний раз обратиться к своим игрокам. Достучаться до них. Убедить через прессу, что даже на матч против команды второй лиги нужно выходить максимально собранными и злыми.

— Мы всегда играем на победу. И на поле будет лучший состав, — вещал итальянец. — С уважением относимся к сопернику, изучили его. Если какие-то игроки решат, что нас ждет легкая прогулка, то могут возникнуть проблемы. Это бумаге все кажется легко. Но на самом деле Нальчик способен заставить нас попотеть. И нам нужен правильный настрой. Нужна спортивная злость.

Болельщики «Спартака» с номером «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОВАЛЬНЫЙ СТАРТ

… Не достучался. В первом тайме «Спартак», который из Москвы, был откровенно плох. И не зол. Пусть стартовый состав сложно было назвать «лучшим», ведь в запасе остались важные игроки основы Селихов, Джикия, Таски, Фернанду, Промес. Но это не может служить оправданием тому, что чемпион страны, по сути, ни в чем не превосходил «Спартак», который из Нальчика. Команду второго дивизиона. Занимающую 11-е место в зоне «Юг»!

Больно было смотреть на вратаря Максименко. Он впервые в карьере сыграл за основу красно-белых и всего 19 минут сумел продержаться без пропущенных мячей. Нальчане забили после подачи углового на удивление легко.

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Грустно было наблюдать за Петковичем, которого после каждого следующего «обреза» болельщики освистывали все громче. Хотя Ещенко, получивший травму в матче с «Амкаром» и наблюдавший за игрой из пресс-ложи, ближе к перерыву не грустил, а откровенно смеялся.

Злились трибуны и на Педро Рошу. Похоже, бразилец банально замерз с непривычки. Сложно иначе объяснить, почему он три раза из четырех не мог подать с углового нормально — мяч не долетал даже до ближней штанги.

«Педро, соберись!» — неслось в адрес Роши, когда он упустил мяч в аут в безобидной ситуации. На техничного и дорогостоящего бразильца он в эти минуты совсем не похож. Давыдов, смело бравший на себя инициативу, походил на южноамериканца больше. В штангу эффектно пробил.

Не получалось ничего и у Мельгарехо. Хватало брака у Комбарова… В какой-то момент после очередной ошибки обозленный Каррера на эмоциях снял пальто и швырнул его на скамейку. Итальянец вскипел так, что верхняя одежда была лишней.

И не было до конца понятно: это чемпион так плох, или середняк второй лиги так хорош?

Юбилейный 50-й матч Карреры рисковал обернуться позором. На перерыв команды ушли при равном счете. Автор ответного гола Пашалич должен благодарить за это защитника нальчан, который замешкался, хотя имел уймы времени, чтобы выбить мяч из штрафной.

ПАРАГВАЙСКИЙ ДУБЛЕТ

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Страшно представить, насколько суров был Каррера в перерыве. Но очевидно, что на этот раз его слова были услышаны. Сразу после возобновления игры хозяева взвинтили темп. Здесь-то класс москвичей сказался. Быстрый гол Мельгарехо — и нальчане «поплыли», пропустили еще. Снова от парагвайца. Сначала лучший бомбардир «Спартака» в последних матчах забил, точно уложив мяч в угол ударом ногой после классной комбинации с участием Глушакова и Давыдова. А затем никто не помешал ему забить головой даже без прыжка.

Автор голевой передачи в первом тай Гугуев один мяч отквитал, но на большее сил гостям не хватало. К тому же скорости и мысли атакам чемпиона добавили свежие Промес и Попов. Два мяча в концовке стали логичной точкой. Особенно красивым получился автогол Жилова — в самую «девятку». Силы покинули отчаянно сражавшихся гостей окончательно.

Впервые за шесть лет «Спартак» вышел в ¼ финала Кубка. И сыграет с «Крыльями Советов». Сегодня их тренирует Андрей Тихонов. Шикарная может получиться встреча. Другое дело, до весны еще нужно дожить.

Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина.

Спартак М 5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Нч
25.10.2017, 19:00 Плей-офф: 1/8 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Трубицин
Голы
30′ Марио Пашалич 50
48′ Лоренсо Мельгарехо 25
52′ Лоренсо Мельгарехо 25
81′ Ислам Жилов  
89′ Илья Кутепов 29
  Вениамин Медников 19′
  Магомед Гугуев 58′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
57′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Педро Роша 99
де Соуза Луиз Адриану 12
Денис Глушаков 8
Марио Пашалич 50
65′ Сальваторе Боккетти 16
Георгий Джикия 14
57′ Лоренсо Мельгарехо 25
68′ Квинси Промес 10
78′ Денис Давыдов 69
Ивелин Попов 71
1 Борис Шогенов
3 Ислам Жилов
23 Астемир Абазов
40 Халид Шахтиев
90 Идрис Муслуев 68′
7 Руслан Паштов
10 Магомед Гугуев
11 Ислам Тлупов
4 Сергей Миронов 86′
95 Чингиз Магомадов
14 Алим Каркаев 66′
17 Хачим Машуков
15 Вениамин Медников 62′ 17′
21 Хасан Ахриев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 6
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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