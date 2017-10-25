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22:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Тосно» вышел в четвертьфинал Кубка России, переиграв дома «Томь» по пенальти

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты «Тосно» (Ленинградская область) дома переиграли томскую «Томь» в матче 1/8 финала Кубка России в серии пенальти.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге на Малой арене «Петровского», завершилась победой команды Дмитрия Парфенова. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0, а исход встречи решила послематчевая серия пенальти, в которой точнее оказались хозяева (6:5).

Соперником «Тосно» в четвертьфинале Кубка России станет клуб «Луч-Энергия» (Владивосток).

Тосно 0:0
По пенальти: 6:5
Основное время: 0:0 (0:0)
Томь
25.10.2017, 19:00 Зрители: 1248 Плей-офф: 1/8 финала МСА Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Валерий Петраков
Составы
Михаил Опарин 1
Сергей Сухарев 8
Виталий Шахов 13
41′ Раде Дугалич (к) 26
Евгений Чернов 28
Александр Карницкий 14
Резиуан Мирзов 22
Ян Казаев 91
Евгений Марков 20
68′ Максим Палиенко 11
Никола Труич 77
85′ Вагиз Галиулин 21
Нуну Роша 15
42 Александр Мелихов
2 Андрей Иванов
5 Томас Микуцкис
6 Анте Пульич
23 Сергей Зуйков 43′
93 Эдвинас Гирдвайнис
16 Алексей Померко
17 Павел Кудряшов
11 Павел Деобальд 65′
8 Даниил Большунов
31 Антон Макурин 91′ 55′
98 Никита Гвинейский
10 Анзор Саная (к) 80′ 78′
9 Александр Соболев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 6
11 Удары в створ 3
9 Угловые 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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