Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
«Тосно» вышел в четвертьфинал Кубка России, переиграв дома «Томь» по пенальти
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 окт —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 окт —
Встреча, прошедшая в среду в
Соперником «Тосно» в четвертьфинале Кубка России станет клуб «Луч-Энергия» (Владивосток).
|Дмитрий Парфенов
|Валерий Петраков
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)