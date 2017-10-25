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22:35 (мск), источник: Р-Спорт

Определились все пары четвертьфинала Кубка России

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. В среду стали известны все пары четвертьфинала Кубка России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

По итогам матчей 1/8 финала Кубка России в следующую стадию турнира вышли четыре представителя премьер-лиги — «Спартак» (Москва), «СКА-Хабаровск», «Тосно» (Ленинградская область), «Амкар» (Пермь) и четыре клуба ФНЛ — «Авангард» (Курск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Крылья Советов» (Самара) и «Шинник» (Ярославль).

Пары четвертьфинала Кубка России выглядят следующим образом:

«СКА-Хабаровск» — «Шинник»,

«Авангард» — «Амкар»,

«Спартак» — «Крылья Советов»,

«Тосно» — «Луч-Энергия».

Точные даты игр и все хозяева полей станут известны позднее.

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