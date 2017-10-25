Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Определились все пары четвертьфинала Кубка России
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
По итогам матчей 1/8 финала Кубка России в следующую стадию турнира вышли четыре представителя
Пары четвертьфинала Кубка России выглядят следующим образом:
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»,
«Авангард» — «Амкар»,
«Спартак» — «Крылья Советов»,
«Тосно» — «Луч-Энергия».
Точные даты игр и все хозяева полей станут известны позднее.