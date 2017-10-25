Массимо Каррера: В перерыве сказал в лицо все, что думаю
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика (5:2) отметил, что ему не понравилась игра команды в первом тайме.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика (5:2) отметил, что ему не понравилась игра команды в первом тайме.
Специалист подчеркнул, что переживал за защитника Георгия Джикию, который во втором тайме получил повреждение.
— Петкович — это катастрофа?
— Я не комментирую действия конкретных игроков. Иначе придется говорить долго и обо всех. Ошибались все. Мне не понравился подход всей команды в первом тайме. Сложно находить мотивация, когда играешь так часто. Я сам был игроком и знаю это. Но если хочешь победить, то нужно находить в себе силы играть на максимуме против любого соперника!
— С чем связана замена Мельгарехо? И не екнуло ли у вас сердце, когда за ногу держался Джикия?
— Мельгарехо немного устал, вот и все. А за Джикию, конечно, переживал.
— А почему убрали Боккетти?
— Он давно не играл. Не хватало легкости в ногах.
— Почему выпустили Промеса, ведь счет был 3:1?
— Как зачем? Чтобы он сыграл 30 минут. Слава богу, с ним ничего не случилось. Он потренировался, в этом и была цель.
— В
— Просто мне стало жарко. Я видел, что команда не делает то, чего я хочу. Так работает адреналин.
— Но посыл наверняка был в перерыве?
— Конечно, в перерыве я сказал игрокам все, что думаю. В лицо. Всегда так делаю.
|Спартак М
|
5:2
Первый тайм: 1:1
|Спартак Нч
|Массимо Каррера
|Сергей Трубицин
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Угловые
|6
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)