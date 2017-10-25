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21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: В перерыве сказал в лицо все, что думаю

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика (5:2) отметил, что ему не понравилась игра команды в первом тайме.

Источник: Спорт-Экспресс

Специалист подчеркнул, что переживал за защитника Георгия Джикию, который во втором тайме получил повреждение.

— Петкович — это катастрофа?

— Я не комментирую действия конкретных игроков. Иначе придется говорить долго и обо всех. Ошибались все. Мне не понравился подход всей команды в первом тайме. Сложно находить мотивация, когда играешь так часто. Я сам был игроком и знаю это. Но если хочешь победить, то нужно находить в себе силы играть на максимуме против любого соперника!

— С чем связана замена Мельгарехо? И не екнуло ли у вас сердце, когда за ногу держался Джикия?

— Мельгарехо немного устал, вот и все. А за Джикию, конечно, переживал.

— А почему убрали Боккетти?

— Он давно не играл. Не хватало легкости в ногах.

— Почему выпустили Промеса, ведь счет был 3:1?

— Как зачем? Чтобы он сыграл 30 минут. Слава богу, с ним ничего не случилось. Он потренировался, в этом и была цель.

— В какой-то момент вы сняли пальто. Это был посыл команде?

— Просто мне стало жарко. Я видел, что команда не делает то, чего я хочу. Так работает адреналин.

— Но посыл наверняка был в перерыве?

— Конечно, в перерыве я сказал игрокам все, что думаю. В лицо. Всегда так делаю.

Спартак М 5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Нч
25.10.2017, 19:00 Плей-офф: 1/8 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Трубицин
Голы
30′ Марио Пашалич 50
48′ Лоренсо Мельгарехо 25
52′ Лоренсо Мельгарехо 25
81′ Ислам Жилов  
89′ Илья Кутепов 29
  Вениамин Медников 19′
  Магомед Гугуев 58′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
57′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Педро Роша 99
де Соуза Луиз Адриану 12
Денис Глушаков 8
Марио Пашалич 50
65′ Сальваторе Боккетти 16
Георгий Джикия 14
57′ Лоренсо Мельгарехо 25
68′ Квинси Промес 10
78′ Денис Давыдов 69
Ивелин Попов 71
1 Борис Шогенов
3 Ислам Жилов
23 Астемир Абазов
40 Халид Шахтиев
90 Идрис Муслуев 68′
7 Руслан Паштов
10 Магомед Гугуев
11 Ислам Тлупов
4 Сергей Миронов 86′
95 Чингиз Магомадов
14 Алим Каркаев 66′
17 Хачим Машуков
15 Вениамин Медников 62′ 17′
21 Хасан Ахриев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 6
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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