Леонид Федун: Было бы странно ждать другого результата
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского «Спартака» (5:2) отметил, что было бы странно ожидать другого результата.
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского «Спартака» (5:2) отметил, что было бы странно ожидать другого результата.
Также он прокомментировал информацию о том, что «Севилья» отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
— Как мне игра? Ну, так…
— Кутепов забил первый гол за «Спартак»…
— Я поздравил его! Здорово.
— Счет отразил соотношение сил?
— Раз он такой, значит, отражает. Но
— «Спартак» снова забил пять голов в течение недели. Приятно видеть такую атаку?
— Но есть и два пропущенных. А это очень плохо.
— «Севилья» отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора. Не считаете, что это нарушение прав?
— Есть указание УЕФА. К сожалению, тот идиот, который запустил ракету в судью в Мариборе, — ему и надо сказать спасибо.
— Мельгарехо сегодня забил два… как вам его игра в последнее время?
— Парень оживает. Оживает.
— Порадовал вас сегодня наверняка и Денис Давыдов.
— Лучшим был Мельгарехо! Но Денис мне тоже сегодня понравился.
|Спартак М
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5:2
Первый тайм: 1:1
|Спартак Нч
|Массимо Каррера
|Сергей Трубицин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Угловые
|6
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)