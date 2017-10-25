Леонид Федун: Было бы странно ждать другого результата

Источник: Спорт-Экспресс

Также он прокомментировал информацию о том, что «Севилья» отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Как мне игра? Ну, так… чуть-чуть сложнее, чем ожидали.

— Кутепов забил первый гол за «Спартак»…

— Я поздравил его! Здорово.

— Счет отразил соотношение сил?

— Раз он такой, значит, отражает. Но все-таки играла вторая лига с высшей, было странно ждать другого результата. Но Нальчик — тоже молодцы, бились.

— «Спартак» снова забил пять голов в течение недели. Приятно видеть такую атаку?

— Но есть и два пропущенных. А это очень плохо.

— «Севилья» отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора. Не считаете, что это нарушение прав?

— Есть указание УЕФА. К сожалению, тот идиот, который запустил ракету в судью в Мариборе, — ему и надо сказать спасибо.

— Мельгарехо сегодня забил два… как вам его игра в последнее время?

— Парень оживает. Оживает.

— Порадовал вас сегодня наверняка и Денис Давыдов.