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21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун: Было бы странно ждать другого результата

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского «Спартака» (5:2) отметил, что было бы странно ожидать другого результата.

Источник: Спорт-Экспресс

Также он прокомментировал информацию о том, что «Севилья» отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Как мне игра? Ну, так… чуть-чуть сложнее, чем ожидали.

— Кутепов забил первый гол за «Спартак»…

— Я поздравил его! Здорово.

— Счет отразил соотношение сил?

— Раз он такой, значит, отражает. Но все-таки играла вторая лига с высшей, было странно ждать другого результата. Но Нальчик — тоже молодцы, бились.

— «Спартак» снова забил пять голов в течение недели. Приятно видеть такую атаку?

— Но есть и два пропущенных. А это очень плохо.

— «Севилья» отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора. Не считаете, что это нарушение прав?

— Есть указание УЕФА. К сожалению, тот идиот, который запустил ракету в судью в Мариборе, — ему и надо сказать спасибо.

— Мельгарехо сегодня забил два… как вам его игра в последнее время?

— Парень оживает. Оживает.

— Порадовал вас сегодня наверняка и Денис Давыдов.

— Лучшим был Мельгарехо! Но Денис мне тоже сегодня понравился.

Спартак М 5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Нч
25.10.2017, 19:00 Плей-офф: 1/8 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Трубицин
Голы
30′ Марио Пашалич 50
48′ Лоренсо Мельгарехо 25
52′ Лоренсо Мельгарехо 25
81′ Ислам Жилов  
89′ Илья Кутепов 29
  Вениамин Медников 19′
  Магомед Гугуев 58′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
57′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Педро Роша 99
де Соуза Луиз Адриану 12
Денис Глушаков 8
Марио Пашалич 50
65′ Сальваторе Боккетти 16
Георгий Джикия 14
57′ Лоренсо Мельгарехо 25
68′ Квинси Промес 10
78′ Денис Давыдов 69
Ивелин Попов 71
1 Борис Шогенов
3 Ислам Жилов
23 Астемир Абазов
40 Халид Шахтиев
90 Идрис Муслуев 68′
7 Руслан Паштов
10 Магомед Гугуев
11 Ислам Тлупов
4 Сергей Миронов 86′
95 Чингиз Магомадов
14 Алим Каркаев 66′
17 Хачим Машуков
15 Вениамин Медников 62′ 17′
21 Хасан Ахриев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 6
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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Желтая карточка
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