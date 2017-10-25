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«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в
«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в
На 16-й минуте Михаил Костюков у чужой штрафной развернулся, отдал мяч на Брайна Идову, тот обработал пас, нанёс удар, и мяч, задев одного из соперников, по дуге влетел под перекладину.
На исходе первого тайма Александр Зуев подал после прорыва по левому флангу, Александр Бухаров головой в прыжке скинул мяч на дальнюю штангу, куда прибежал никем не прикрытый Сергей Паршивлюк и расстрелял ворота.
В серии пенальти точнее оказались гости — 10:9.
«Амкар» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Авангардом». «Ростов» завершил борьбу в турнире.
|Леонид Кучук
|Гаджи Гаджиев
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)