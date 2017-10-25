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21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2».

Источник: РИА "Новости"

На 16-й минуте Михаил Костюков у чужой штрафной развернулся, отдал мяч на Брайна Идову, тот обработал пас, нанёс удар, и мяч, задев одного из соперников, по дуге влетел под перекладину.

На исходе первого тайма Александр Зуев подал после прорыва по левому флангу, Александр Бухаров головой в прыжке скинул мяч на дальнюю штангу, куда прибежал никем не прикрытый Сергей Паршивлюк и расстрелял ворота.

В серии пенальти точнее оказались гости — 10:9.

«Амкар» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Авангардом». «Ростов» завершил борьбу в турнире.

Ростов 1:1
По пенальти: 9:10
Основное время: 1:1 (1:1)
Амкар
25.10.2017, 18:30 Плей-офф: 1/8 финала
Главные тренеры
Леонид Кучук Гаджи Гаджиев
Голы
39′ Паршивлюк С.  
  Идову Б. 16′
Составы
Песьяков С. 30
Ингасон С. 15
Паршивлюк С. 4
Устинов В. 91
Вилюш М. 3
Гацкан А. 84
60′ Маер Ж. 20
Бухаров А.Е. 11
86′ Ионов А. 12
Думбья М.  
54′ Могилевец П. 18
Макеев Е.  
106′ Зуев А. 10
Шомуродов Э.  
1 Нигматуллин А.
41 Белоруков Д.
6 Конде С. 108′
2 Милькович А.
18 Сиваков М.
13 Баланович С.
8 Огуде Ф.
9 Бодул Д.
19 Идову Б. 91′
  Прокофьев С.
17 Гащенков М. 87′
  Мельников И.В.
27 Костюков М. 66′
  Зайцев Н.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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