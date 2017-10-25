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21:34 (мск), источник: Советский спорт

Тихонов обыграл Бердыева: Казань справедливо осталась без Кубка России

«Рубин» продолжает лихорадить — казанцы, проиграв «Крыльям Советов» (1:2), выбыли из 1/8 финала Кубка России.

450 СПАРТАНЦЕВ

За четыре часа до игры из Казани поступила на первый взгляд шокирующая новость: на игру 1/8 финала Кубка России «Рубин» — «Крылья Советов» выкуплено только 450 билетов. Без всяких других нулей. Просто — 450. Но при приближении все не кажется таким уж страшным.

Во-первых, это без учета абонементов. Во-вторых, среда — будний день, значит — народ ближе к игре должен был подтянуться (что и произошло). В итоге: стандартные для нынешнего сезона четыре тысячи «Казань Арена» и получила.

Конечно, это все равно мало. Учитывая возвращение Бердыева, Азмуна, вспоминая успех Кубка Конфедераций, когда «Казань Арена» регулярно заполнялась. И многое другое, что делается в Татарстане для футбола. Но!

Думается, это не футбол неинтересен России и Казани в частности, а окружающая действительность уж больно любопытна: тут тебе и Ксения Собчак, выдвинувшаяся в президенты РФ, и предложение Владимира Путина придумать налог для криптовалют (цифровая, виртуальная валюта. — Прим. Ред.), или, например, уральский депутат, назвавший тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч, лентяями.

Ну какой тут футбол? Удивительное и вдохновляющее гораздо ближе и доступнее.

ПОТЕРЯННЫЙ АЗМУН

Когда 27-летний крайний защитник Георгий Зотов из «Крыльев Советов», особенно не блиставший раньше, дважды за тайм разорвал Бауэра один в один, а потом обошел как стоящего Граната и отдал пас Корниленко на пустые ворота, подумалось: почему один в ФНЛ, а двое других — получают в два-три раза больше и в РФПЛ.

И виноват ли в этом Бердыев? Наверное, виноват. Если он смог вытянуть Граната из ФНЛ в «Ростов», а там натренировать так, что защитник достойно смотрелся даже на уровне «Баварии», то логично требовать от тренера повторения фокуса. Но пока не получается.

При этом «Рубин» до первого гола ничего не давал создать «Крыльям». Легко зажимал самарцев прессингом в пределах штрафной, много атаковал флангами, бил из выигрышных позиций. Но выхлопа — ноль.

Особенно удручающе смотрелся Азмун — удручающе в плане психологии. Иранец находился явно не в своей тарелке — был неуверен в каждом движении, в каждой мысли. Получая мяч, он, казалось, уже смирился с тем, что скоро его потеряет. И не забьет.

В конце первого тайма Азмун получил момент, в котором вариантов завершения была масса. Но он сначала промедлил там, где нужно было бить, потом отдал плохой пас на М’Вила, которого уже накрывал тот самый Зотов. Финиш.

И пока у форвард ноль голов в сезоне.

А «Крылья» грамотно оборонялись и наказывали за ошибки. Во втором пропущенном голе, например, опорники «Рубина» почему-то бросили центральную зону перед штрафной. Конечно, и Тихонову плюс за нетривиально разыгранный стандарт, но ошибка первична.

В этом матче, думается, был весь нынешний «Рубин: команда с высоким потенциалом, даже являющая этот потенциал в короткие промежутки, но почему-то неуверенная в себе и, как следствие, допускающая нелепые ошибки.

Дальше без Казани.

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
25.10.2017, 19:00 Плей-офф: 1/8 финала
Главные тренеры
Курбан Бердыев Андрей Тихонов
Голы
59′ Жемалетдинов Р.  
  Корниленко С. 33′
  Алиев А. 55′
Составы
Рыжиков С. 1
Гранат В. 14
Камболов Р. 88
Кудряшов Ф. 30
Сорокин Е. 80
М`Вила Янн 4
Оздоев М. 27
Азмун С. 33
Канунников М. 9
63′ Бауэр М. 23
67′ Лестьенн М.  
46′ Набиуллин Э. 3
Жемалетдинов Р.  
14 Конюхов Е.
6 Надсон Ж.
4 Таранов И.
9 Чочиев А.
27 Кленкин Д.
64 Ланин О.
20 Мияйлович С.
31 Ткачук Д.
8 Корниленко С. 19′
15 Зотов Г. 84′
  Гоцук К.
10 Алиев А. 90′
  Зинков В.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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