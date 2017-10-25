Московский «Спартак» победил «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России

В составе хозяев голы забили Марио Пашалич (30-я минута), Лоренсо Мельгарехо (48, 52) и Илья Кутепов (88), еще один мяч защитник нальчан Ислам Жилов отправил в свои ворота (81). У гостей отличились Вениамин Медников (19) и Магомед Гугуев (58).
«Спартак-Нальчик», выступающий в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), мог выйти в четвертьфинал Кубка страны впервые с сезона-2007/08 — это является лучшим достижением команды в турнире. Московский «Спартак» 13 раз становился обладателем Кубка СССР/России и еще семь раз играл в финале турнира.
В четвертьфинале «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые в параллельном матче на выезде победили казанский «Рубин» (2:1).