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21:17 (мск), источник: ТАСС

Московский «Спартак» победил «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Столичный «Спартак» одержал победу над клубом «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев голы забили Марио Пашалич (30-я минута), Лоренсо Мельгарехо (48, 52) и Илья Кутепов (88), еще один мяч защитник нальчан Ислам Жилов отправил в свои ворота (81). У гостей отличились Вениамин Медников (19) и Магомед Гугуев (58).

«Спартак-Нальчик», выступающий в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), мог выйти в четвертьфинал Кубка страны впервые с сезона-2007/08 — это является лучшим достижением команды в турнире. Московский «Спартак» 13 раз становился обладателем Кубка СССР/России и еще семь раз играл в финале турнира.

В четвертьфинале «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые в параллельном матче на выезде победили казанский «Рубин» (2:1).

Спартак М 5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Нч
25.10.2017, 19:00 Плей-офф: 1/8 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Трубицин
Голы
30′ Марио Пашалич 50
48′ Лоренсо Мельгарехо 25
52′ Лоренсо Мельгарехо 25
81′ Ислам Жилов  
89′ Илья Кутепов 29
  Вениамин Медников 19′
  Магомед Гугуев 58′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
57′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Педро Роша 99
де Соуза Луиз Адриану 12
Денис Глушаков 8
Марио Пашалич 50
65′ Сальваторе Боккетти 16
Георгий Джикия 14
57′ Лоренсо Мельгарехо 25
68′ Квинси Промес 10
78′ Денис Давыдов 69
Ивелин Попов 71
1 Борис Шогенов
3 Ислам Жилов
23 Астемир Абазов
40 Халид Шахтиев
90 Идрис Муслуев 68′
7 Руслан Паштов
10 Магомед Гугуев
11 Ислам Тлупов
4 Сергей Миронов 86′
95 Чингиз Магомадов
14 Алим Каркаев 66′
17 Хачим Машуков
15 Вениамин Медников 62′ 17′
21 Хасан Ахриев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 6
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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Вошел в игру
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 Московский "Спартак" победил "Спартак-Нальчик" и вышел в четвертьфинал Кубка России
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