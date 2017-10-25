Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
В центре Москвы нашли клад времен Петра I
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта2
Верона0
Футбол. Кубок России
доп. время
Тосно0
Томь0
Футбол. Кубок России
доп. время
Ростов1
Амкар1
Футбол. Зарубежный
21:45
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Кубок России
19:00
Спартак М5
Спартак Нч2
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин1
Крылья Советов2
Футбол. Кубок России
15:00
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
14:00
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия2
Енисей1
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Посещаемость домашних игр «Зенита» в ЧР выросла на 143%
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
20:26 (мск), источник: Советский спорт

Газзаев придумал, как спасти кубок: почему это не сработает

Валерий Газзаев предложил поднять престиж футбольного кубка за счет его переименования. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко объясняет, почему это не поможет.

Источник: Советский спорт

Валерий Газзаев — конечно, очень крутой человек. В конце концов, он выигрывал — единственный из российских тренеров — еврокубок. И хотя Гинер увольнял его в 2008 году из клуба при известных обстоятельствах, упоминать которые, наверное, нет особой нужды, но даже тот факт, что в подтрибунных помещениях нового армейского стадиона красуется граффити обнимающихся Гинера и Газзаева, говорит о многом.

Газзаев знает, что я его искренне люблю. И даже делает вид, что никогда не обижается. Хотя, конечно, это неправда. Как восточный человек, он очень трепетно относится к тому, что про него говорят. Один раз, когда спорили в телеэфире, а потом должны были вместе ехать на какое-то совместное мероприятие, даже качнуть меня попытался: спорить со мной будешь — на метро поедешь. Но я, повторюсь, его люблю. Поэтому счел это шуткой.

Как бы хорошо ты ни владел языком, но если на годы теряешь практику, то, наверное, не можешь дальше работать хорошим переводчиком — нужен навык. Так и в тренерском деле: нет работы — теряешь чутье. Валерий Георгиевич это чутье утратил. Он уже не тот, что был прежде. Он уже политический житель, депутат. Он не мелками на доске рисует, как подключаться к атаке — он понимает, что его миссия спасать страну. Ну, если не страну, то хотя бы какую-то ее часть — к примеру, футбол.

Все ломают голову, как же спасти Кубок России, как вернуть внимание к нему, почему на ранних стадиях все клубы РФПЛ ездят в дальние края вторым или третьим составом, почему на трибуны никто болеть не приходит, в конце концов. А вышел на авансцену Газзаев — и нашел яркий и небанальный ход. Самое главное — абсолютно незатратный. Говорит, давайте его переименуем в «Национальный кубок президента России». Вот, говорит, в СССР я играл — на всех финалах было по сто тысяч человек.

И в тренде, и косвенно президента похвалил, и на ностальгии по ушедшим временам сыграл, и вроде как вариант спасения предложил. Вот только у нас во многих видах спорта существуют громкие названия — кубки мэров, кубки губернаторов, но народ на трибуны что-то все равно не идет. А в СССР про кубок генсека я что-то не помню… И в Англии ходят на игры кубка не потому, что в финале трофей королева вручает. Может, в качестве продукта тогда дело?

 За что Усманов платит спортсменкам по 1 млн евро? Сколько получают олимпийцы и от кого
"Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
Посещаемость домашних игр «Зенита» в ЧР выросла на 143%
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Обыкновенное лицемерие. Кто толкает «Краснодар» в пропасть
Англичане обыграли бразильцев в полуфинале юношеского ЧМ
«Я встану»: ОКР и «ВКонтакте» запустили проект о паралимпийцах
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь