Газзаев придумал, как спасти кубок: почему это не сработает

Источник: Советский спорт

Валерий Газзаев — конечно, очень крутой человек. В конце концов, он выигрывал — единственный из российских тренеров — еврокубок. И хотя Гинер увольнял его в 2008 году из клуба при известных обстоятельствах, упоминать которые, наверное, нет особой нужды, но даже тот факт, что в подтрибунных помещениях нового армейского стадиона красуется граффити обнимающихся Гинера и Газзаева, говорит о многом.

Газзаев знает, что я его искренне люблю. И даже делает вид, что никогда не обижается. Хотя, конечно, это неправда. Как восточный человек, он очень трепетно относится к тому, что про него говорят. Один раз, когда спорили в телеэфире, а потом должны были вместе ехать на какое-то совместное мероприятие, даже качнуть меня попытался: спорить со мной будешь — на метро поедешь. Но я, повторюсь, его люблю. Поэтому счел это шуткой.

Как бы хорошо ты ни владел языком, но если на годы теряешь практику, то, наверное, не можешь дальше работать хорошим переводчиком — нужен навык. Так и в тренерском деле: нет работы — теряешь чутье. Валерий Георгиевич это чутье утратил. Он уже не тот, что был прежде. Он уже политический житель, депутат. Он не мелками на доске рисует, как подключаться к атаке — он понимает, что его миссия спасать страну. Ну, если не страну, то хотя бы какую-то ее часть — к примеру, футбол.

Все ломают голову, как же спасти Кубок России, как вернуть внимание к нему, почему на ранних стадиях все клубы РФПЛ ездят в дальние края вторым или третьим составом, почему на трибуны никто болеть не приходит, в конце концов. А вышел на авансцену Газзаев — и нашел яркий и небанальный ход. Самое главное — абсолютно незатратный. Говорит, давайте его переименуем в «Национальный кубок президента России». Вот, говорит, в СССР я играл — на всех финалах было по сто тысяч человек.