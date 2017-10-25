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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Максименко и Давыдов — в основе «Спартака» на игру со «Спартаком-Нальчик»

«Спартак» объявил стартовый состав на игру Кубка России со «Спартаком-Нальчик».

«Спартак»: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Пашалич, Глушаков (к), Мельгарехо, Педро Роша, Давыдов, Луис Адриано.

Запас: Селихов, Таски, Джикия, Щербаков, Рассказов, Промес, Фернандо, Бакаев, Самсонов, Попов.

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