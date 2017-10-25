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«Ростов» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» — «Амкар».
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» — «Амкар».
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Могилевец, Маер, Гацкан, Ионов, Зуев, Бухаров.
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Идову, Сиваков, Костюков, Огуде, Баланович, Бодул, Гащенков.
Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.