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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» — «Амкар».

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Могилевец, Маер, Гацкан, Ионов, Зуев, Бухаров.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Идову, Сиваков, Костюков, Огуде, Баланович, Бодул, Гащенков.

Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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