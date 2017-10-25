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Курский «Авангард» победил «Тамбов» и вышел в ¼ финала Кубка России
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Встреча представителей ФНЛ, прошедшая в среду в Тамбове, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». На 59-й минуте автогол забил игрок хозяев Алексей Скворцов. На 82-й минуте отличился футболист гостей Артем Федчук.
В четвертьфинале Кубка России «Авангард» сыграет с победителем матча «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Амкар» (Пермь).
|Тамбов
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Авангард К
|Андрей Талалаев
|Хасанби Биджиев
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)