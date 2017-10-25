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17:06 (мск), источник: Р-Спорт

Курский «Авангард» победил «Тамбов» и вышел в ¼ финала Кубка России

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Курский «Авангард» в гостях обыграл «Тамбов» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча представителей ФНЛ, прошедшая в среду в Тамбове, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». На 59-й минуте автогол забил игрок хозяев Алексей Скворцов. На 82-й минуте отличился футболист гостей Артем Федчук.

В четвертьфинале Кубка России «Авангард» сыграет с победителем матча «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Амкар» (Пермь).

Тамбов 0:2
Первый тайм: 0:0
Авангард К
25.10.2017, 14:00 Зрители: 3550 Плей-офф: 1/8 финала Спартак
Главные тренеры
Андрей Талалаев Хасанби Биджиев
Голы
92 Алексей Скворцов 59′
67 Артем Федчук 85′
Составы
Олег Смирнов 1
Алексей Рыбин (к) 2
Евгений Овсиенко 4
Александр Горбатюк 29
Марат Быстров 96
48′ Андрей Мурнин 70
81′ Младен Кашчелан 81
Алексей Скворцов 92
62′ Сергей Шевчук 11
Илья Кухарчук 10
72′ Павел Игнатович 69
Владислав Рыжков 8
41′ 66′ Андрей Часовских 15
Максим Трусевич 30
1 Александр Саутин
4 Аслан Дашаев 25′
25 Алексей Концедалов
71 Михаил Багаев (к)
97 Денис Никитин
52 Равиль Нетфуллин
70 Ильнур Альшин
14 Хызыр Аппаев
9 Артем Митасов 61′
21 Денис Войнов
10 Азамат Гурфов 90′
8 Никита Имуллин
87 Дмитрий Коробов 68′
67 Артем Федчук
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
3 Угловые 4
19 Фолы 22
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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