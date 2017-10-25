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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» стал первым четвертьфиналистом Кубка России

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» обыграл санкт-петербургское «Динамо» и стал первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу.

Игра, состоявшаяся в среду в Хабаровске, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Георгий Наваловский (61-я минута) и Мирослав Маркович (72).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующим соперником хабаровской команды станет победитель пары «Шинник» (Ярославль) — «Олимпиец» (Нижний Новгород).

СКА-Хабаровск 2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо СПб
25.10.2017, 11:30 Плей-офф: 1/8 финала им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский Александр Точилин
Голы
61′ Георгий Наваловский 88
72′ Мирослав Маркович 11
Составы
Александр Криворучко 55
Исмаил Эдиев (к) 3
Максим Тишкин 4
Александр Пуцко 5
Александр Черевко 26
Денис Дедечко 69
Максим Казанков 87
Руслан Корян 9
60′ Павел Карасев 6
Николай Калинский 78
37′ Евгений Баляйкин 15
Георгий Наваловский 88
79′ Мирослав Маркович 11
Венцислав Христов 91
1 Егор Генералов
20 Игорь Юрганов
25 Андрей Бычков
5 Сандро Цвейба
7 Евгений Песегов (к)
11 Максим Рогов
32 Артем Кулишев
13 Александр Коротаев
84 Олег Власов 79′
55 Павел Киреенко
90 Иван Соловьев 68′
2 Алексей Житников
10 Максим Барсов 66′
93 Андрей Батютин
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 4
9 Угловые 3
11 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Олег Соколов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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