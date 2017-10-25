Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
«СКА-Хабаровск» стал первым четвертьфиналистом Кубка России
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Игра, состоявшаяся в среду в Хабаровске, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Георгий Наваловский (61-я минута) и Мирослав Маркович (72).
Следующим соперником хабаровской команды станет победитель пары «Шинник» (Ярославль) — «Олимпиец» (Нижний Новгород).
|СКА-Хабаровск
|
2:0
Первый тайм: 0:0
|Динамо СПб
|Алексей Поддубский
|Александр Точилин
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Олег Соколов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)