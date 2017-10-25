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11:08 (мск), источник: Onedivision.ru

Евгений Башкиров: Тихонов потерял связь с командой и его хотят убрать из клуба?

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров в преддверии матча с «Рубином» в 1/8 финала Кубка России рассказал, что главный тренер самарцев Андрей Тихоновне потерял связь с командой.

Источник: РИА "Новости"

— Мы стремимся вернуться в премьер-лигу. Как готовились? Смотрим матчи, так как скучаем по РФПЛ.

Футбол
Кубок России 2017/2018
1/8 финала, 25.10.2017, 19:00
Рубин
-Крылья Советов-

Смотрели практически все игры «Рубина». Кубковая встреча всегда предполагает элемент настроя, и, я надеюсь, что он будет действительно должным. С желанием, показать, что Самара хочет обратно. Тихонов потерял связь с командой и его хотят убрать из клуба? Нет, конечно. Как главный тренер, тем более Андрей Валерьевич, может потерять связь с командой? Просто результат сейчас не на нашей стороне. Никакой потерянности, отчужденности тренерского штаба нет. В этом году мы чувствуем единение. Не знаю, где вы всё это читаете. Возможно, это какие-то кротовые норы, — сказал Башкиров в интервью «Матч ТВ».

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