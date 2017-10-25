Евгений Башкиров: Тихонов потерял связь с командой и его хотят убрать из клуба?

Смотрели практически все игры «Рубина». Кубковая встреча всегда предполагает элемент настроя, и, я надеюсь, что он будет действительно должным. С желанием, показать, что Самара хочет обратно. Тихонов потерял связь с командой и его хотят убрать из клуба? Нет, конечно. Как главный тренер, тем более Андрей Валерьевич, может потерять связь с командой? Просто результат сейчас не на нашей стороне. Никакой потерянности, отчужденности тренерского штаба нет. В этом году мы чувствуем единение. Не знаю, где вы всё это читаете. Возможно, это какие-то кротовые норы, — сказал Башкиров в интервью «Матч ТВ».