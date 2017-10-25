Хабаровский СКА попробует выйти в четвертьфинал Кубка России по футболу

В Хабаровске в среду, 25 октября, состоится матч стадии 1/8 финала Кубка России по футболу. СКА примет на своём поле санкт-петербургское «Динамо» и попытается выйти в четвертьфинал турнира.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», дальневосточники вышли в очередной этап соревнования, обыграв в Москве «Арарат» в первом для себя раунде турнира. Уступая по ходу встречи, они сумели сравнять счёт и вырваться вперёд ещё до конца основного времени матча.

По данным пресс-службы хабаровского клуба, в действующем составе СКА — семь футболистов, принимавших участие в матчах за Суперкубок той или иной страны Европы или Азии.

Венцислав Христов забивал и побеждал в Болгарии с «Берое» (Стара-Загора) и проиграл в Албании матч за этот трофей как форвард «Скендебреу» (Корча). Денис Дедечко выходил на поле в футболке «Динамо» (Киев) и победил в украинском аналоге турнира. Алехандро Барбаро взял награду в поединке с «Аполлоном» (Лимассол) в Суперкубке Кипра 2016 года. Руслан Корян — автор одного из четырех голов победного для «Локомотива» (Ташкент) матча за Суперкубок Узбекистана 2015 года. Георгий Габулов с «Ростовом» играл за этот приз в России. Евгений Баляйкин — участник матча за Суперкубок России 2009 года в составе «Рубина».