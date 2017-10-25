Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в матче Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

После матчей стадии 1/16 финала, на которой в борьбу вступили клубы премьер-лиги, борьбу за трофей продолжают лишь шесть команд элитного дивизиона, из которых явным фаворитом смотрится «Спартак». В предстоящем матче команда Массимо Карреры сыграет с представителем второго дивизиона — «Спартаком» из Нальчика, который в период с 2006 по 2012 год выступал в премьер-лиге. В последние годы команда из столицы Кабардино-Балкарии курсирует между низшими лигами, однако в нынешнем сезоне не претендует на возвращение в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), занимая лишь 11-е место в зоне Юг второго дивизиона.

Руководит нальчикским «Спартаком» Сергей Трубицин, один из рекордсменов команды по числу проведенных матчей, долгое время работавший в тренерском штабе. В сентябре 57-летний Трубицин сменил Хасанби Биджиева, который ушел в курский «Авангард». Известных футболистов в южном «Спартаке» нет, лишь полузащитник Руслан Паштов сыграл несколько матчей в элите за нижегородскую «Волгу».

«Спартак» из Нальчика начал кубковый турнир с 1/128 финала, обыграв «Машук-КМВ» из Пятигорска (1:0), «Ангушт» из Назрани (3:2 в дополнительное время), новороссийский «Черноморец» (1:1, пенальти — 4:2) и столичное «Динамо» на своем поле — также в серии пенальти (после нулевой ничьей в основное и дополнительное время). Теперь нальчикскому «Спартаку» предстоит сыграть на «Открытие-Арене» в Москве, матч начнется в 19:00 мск при судействе Николая Волошина из Смоленска.

Каррера накануне встречи настраивал свою команду на серьезную игру, заявив, что для «Спартака» это будет такой же важный матч, как и в Лиге чемпионов. Итальянский специалист анонсировал сильнейший состав «Спартака», хотя пропустит встречу защитник Андрей Ещенко, получивший травму в субботнем матче чемпионата с «Амкаром» (0:0).

«Спартак» ждет Тихонова

Московский «Спартак» в гостях в 1/16 финала обыграл краснодарскую «Кубань» (2:0), и этот успех открыл чемпиону страны дорогу к Кубку России, который красно-белые не выигрывали с 2003 года. В случае успеха в матче с нальчанами «Спартак» встретится с победителем пары «Рубин» — «Крылья Советов». Команда Курбана Бердыева сумела прервать серию неудач, хотя последний результат (домашняя ничья с «Динамо») вряд ли устроил казанскую команду, которая расположилась на седьмом месте в чемпионате России.

«Крылья Советов» под руководством Андрея Тихонова завершили первый круг в ФНЛ на втором месте. На кубковом пути «Крылья» сумели победить «Локомотив» (3:2), забив решающий мяч в дополнительное время. С «Рубином» «Крылья Советов» сыграют на «Казань-Арене» (начало — 19:00 мск), главный арбитр — Игорь Федотов из Москвы.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/8 финала, 25.10.2017, 18:30 Ростов - Амкар -

Единственной парой команд премьер-лиги в 1/8 финала стали «Ростов» и «Амкар», которые сыграют на арене «Олимп-2» в 18:30 мск.

Победитель матча в Ростове-на-Дону в четвертьфинале сыграет с клубом из ФНЛ, которым станет «Тамбов» либо курский «Авангард». Куряне в 1/16 финала сумели обыграть ЦСКА (1:0 в дополнительное время), однако в ФНЛ борются за выживание, завершив первый круг на 14-м месте. «Тамбов» Андрея Талалаева второй сезон подряд расположился рядом с зоной переходных матчей (5-е место), и будет в домашнем матче с «Авангардом» явным фаворитом. Хотя в матче ФНЛ в Курске победил «Авангард» со счетом 2:1.

Матч пройдет на стадионе «Спартак» в Тамбове (начало — 14:00 мск), главным арбитром назначен Артем Любимов из Санкт-Петербурга.

Аленичев во Владивостоке

Еще одним клубом РФПЛ, продолжающим борьбу за Кубок России, является «Тосно», который на Малой арене стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск начнет матч с «Томью». Летом команды обменялись дивизионами, причем выбывшая в ФНЛ «Томь» может отправиться еще ниже, завершив первый круг на 16-м месте. В сентябре «Томь» на своем поле сумела обыграть в кубковом матче «Краснодар» (2:1).

Победитель матча «Тосно» — «Томь» в четвертьфинале сыграет с «Лучом-Энергией» из Владивостока либо красноярским «Енисеем». «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева завершил первый круг в ФНЛ лидером, потерпев всего два поражения в 19 матчах.

Дальневосточников «Енисей» на своем поле разгромил со счетом 4:0, однако в кубковой встрече команды сыграют на стадионе «Динамо» в столице Приморья (начало — 12:00 мск). «Луч-Энергия», которым руководит 44-летний словацкий специалист Жолт Хорняк, борется за выживание в ФНЛ, занимая 17-е место.

Аутсайдер премьер-лиги хабаровский СКА встретится на домашнем стадионе имени с «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое на предыдущей стадии выбило из борьбы земляков из «Зенита». Динамовцы некоторое время назад входили в четверку лучших команд ФНЛ, однако на финише первого круга не могут выиграть пять матчей кряду, опустившись на седьмое место. Победитель матча в Хабаровске сыграет в четвертьфинале с клубом из ФНЛ — «Шинником» либо нижегородским «Олимпийцем», которые сыграют на стадионе «Урожай» в поселке Караваево в Костромской области, где «Шинник» проводит домашние матчи нынешнего сезона (15:00 мск).

В случае ничьей в основные 90 минут в кубковых матчах будут назначены дополнительные два тайма по 15 минут, если же и они не выявят победителя — серия пенальти.