Массимо Каррера: Легкой прогулки не будет, с Нальчиком сыграет лучший состав

Источник: Спорт-Экспресс

Матч с нальчанами объективно не способен вызвать большой ажиотаж у публики. Ведь всего неделя прошла с феноменального и забравшего все эмоции поединка с «Севильей». А потом еще случилась безголевая ничья с «Амкаром» (причем поражение было где-то очень близко). После такого «коктейля» из позитива и нужна передышка.

Понятно, что Кубок России — это отличная возможность пополнить коллекцию трофеев. Тем более что большинство конкурентов из числа лидеров премьер-лиги из турнира уже вылетели. Но аншлага на «Открытие Арене» не будет…

«Приходите на футбол!» — говорил после тренировки на камеру Промес. По-русски. Может, такой ролик привлечет хоть несколько дополнительных болельщиков.

Промес, как и Луиз Адриану, тренировался в облегченном режиме — просто в целях восстановления сил. Вот-вот вернется в общую группу Зобнин, но пока только разминается вместе с основой. По-прежнему в лазарете Ребров, Тигиев, Тимофеев, Джано, Самедов, Зе Луиш. В выходные список пополнился Ещенко.

«У победы много родителей, а ничья — сирота», — журналистов в Тарасовке тоже было на этот раз немного, и глава департамента по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг сделал на этом акцент.

— «Спартак» — последний российский клуб, который играет на три фронта. Это для вас в какой-то степени проблема? — спросили Карреру.

— Мы всегда играем на победу. И на поле в среду будет лучший состав. Что касается игры на три фронта, то это сложно в плане тренировок — времени на них остается мало. Но мы не ищем алиби.

— А сложно мотивировать команду на такие матчи?

— Нет. Потому что это важный матч. С «Амкаром» тоже был важный. И ошибаются те, кто говорит, что мы играли без эмоций. Просто «Амкар» показал себя хорошей командой, которая здорово сделала свое дело: не пропустила, а могла и забить. При этом я не могу жаловаться на своих ребят, они сделали все, что могли, бились до конца. С мотивацией был порядок.

— Как вы готовитесь к матчу с нальчанами?

— Как и ко всем остальным. Мы с уважением относимся к сопернику, изучили его. Если какие-то игроки будут думать, что нас ждет легкая прогулка, то могут возникнуть проблемы. Это на бумаге все кажется легко. Но на самом деле Нальчик способен заставить нас попотеть. И нам нужен правильный настрой. Нужна спортивная злость.

— Почему «Спартаку» не очень удаются матчи с командами, которые обороняются большими силами? С «Тосно», «Уфой» и прочими.

— Просто иногда нужна еще и удача. Если получается забить быстро, то потом уже легче. Но у нас не получалось.

— Может, не хватает большого форварда?

— У нас есть Луиз Адриану. И это очень хороший нападающий.

— Почему Мельгарехо так здорово смотрелся против «Севильи», а с «Амкаром» был уже не так хорош?

— У него были голевые моменты. Мне кажется, он провел хороший матч. Просто во втором тайме он действовал на совсем другой позиции (кстати, за 15 минут тренировки, которые были открыты для прессы, самым ярким моментом стал гол парагвайца пяткой в двусторонке. — Прим. Ф. П.).

— А когда ждать Зе Луиша?

— Не знаю. Ждем, пока он вернется в общую группу.

— А что с Ещенко?

— Проблема появилась у него уже на 10-й минуте матча с «Амкаром», но он вместо того, чтобы попросить замену, играл до конца тайма и усугубил свою ситуацию. Надеемся, что он успеет восстановиться к «Севилье».

— Промес и Луиз Адриану тренировались индивидуально…

— С ними все нормально. Просто накопилась усталость.

Филипп ПАПЕНКОВ из Тарасовки.