Судья Волошин назначен на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Спартак-Нальчик»

Ассистентами Волошина будут Максим Гаврилин из Владимира и Владимир Миневич из Смоленска. Инспектором матча назначен Алексей Спирин из Москвы. Встреча пройдет 25 октября в Москве.
Игру «СКА-Хабаровска» и санкт-петербургского «Динамо» рассудит Олег Соколов (Воронеж), «Луча-Энергии» из Владивостока и красноярского «Енисея» — Антон Анопа (Благовещенск), «Тамбова» и курского «Авангарда» — Артем Любимов (Санкт-Петербург), ярославского «Шинника» и «Олимпийца» из Нижнего Новгорода — Александр Борисов (Самара), «Ростова» и пермского «Амкара» — Алексей Сухой (Люберцы), казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» — Игорь Федотов (Москва), «Тосно» и «Томи» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Все матчи пройдут 25 октября.