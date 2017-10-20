Судья Волошин назначен на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Спартак-Нальчик»

ТАСС, 20 октября. Бригада арбитра из Смоленска Николая Волошина будет работать на матче 1/8 финала Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Спартаком» из Нальчика. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).