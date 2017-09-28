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28 сентября 2017, 7:18 | Футбол: Кубок России | Хабаровский край сегодня

Александр Григорян дисквалифицирован за жест фанатам СКА-Хабаровск

Хабаровский клуб из-за нецензурных криков болельщиков наказан штрафом.

В Москве на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза была рассмотрена конфликтная ситуация, возникшая в ходе матча на Кубок страны между командами «Арарат» (Москва) и «СКА-Хабаровск».

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в РФС, за скандирование болельщиками клуба из дальневосточной столицы оскорбительных выражений ФК «СКА-Хабаровск» оштрафован на 30 тыс рублей. Вытянутый в сторону фанатов средний палец руки тренера столичной команды Александра Григоряна КДК наказал нефинансовым способом.

Фото: Чемпионат — В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение главного тренера во время матча, то есть использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча — дисквалифицировать главного тренера Григоряна А. В. (ФК «Арарат» г. Москва) на два матча Первенства России по футболу, — отметили в РФС. Напомним, Александр Григорян покинул хабаровский клуб из-за предложения ФК «Анжи», но надолго в нём не остался. После поражения от армейцев тренер был отправлен в отставку и нашел место работы в московском «Арарате» — который, по иронии судьбы, оказался соперником дальневосточников в 1/16 Кубка России.

Хозяевам удалось открыть счёт после розыгрыша штрафного удара на 49-й минуте, но армейцы сумели переломить ход поединка. В итоговый протокол матча в качестве авторов голов хабаровского клуба внесены защитник «Арарата» Егор Тараканов и Николай Калинский. Центральный защитник москвичей последним коснулся мяча в эпизоде с первым голом СКА, а Калинский преподнёс себе подарок на день рождения — 22 сентября уроженцу Москвы исполнилось 24 года.

Итоговый счёт 1−2 и СКА-Хабаровск вышел в 1/8 финала Кубка, в котором 25 октября на домашнем газоне примет клуб из ФНЛ — питерское «Динамо».
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Тренер «Арарата» Григорян дисквалифицирован на два матча Кубка России и две игры ПФЛ

Тренер «Арарата» Григорян дисквалифицирован на два матча Кубка России и две игры ПФЛ

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна на два матча ПФЛ за оскорбительный жест в адрес болельщиков столичного «Торпедо», а также на две игры Кубка России за несдержанность в матче 1/16 финала турнира со «СКА-Хабаровском», сообщается на официальной странице «Арарата» в социальной сети «Вконтакте».
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