Александр Григорян дисквалифицирован за жест фанатам СКА-Хабаровск
Хабаровский клуб
из-за нецензурных криков болельщиков наказан штрафом.
В Москве на заседании
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в РФС, за скандирование болельщиками клуба из дальневосточной столицы оскорбительных выражений ФК «СКА-Хабаровск» оштрафован на 30 тыс рублей. Вытянутый в сторону фанатов средний палец руки тренера столичной команды Александра Григоряна КДК наказал нефинансовым способом.
Фото: Чемпионат — В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение главного тренера во время матча, то есть использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча — дисквалифицировать главного тренера Григоряна А. В. (ФК «Арарат» г. Москва) на два матча Первенства России по футболу, — отметили в РФС. Напомним, Александр Григорян покинул хабаровский клуб
Хозяевам удалось открыть счёт после розыгрыша штрафного удара на 49-й минуте, но армейцы сумели переломить ход поединка. В итоговый протокол матча в качестве авторов голов хабаровского клуба внесены защитник «Арарата» Егор Тараканов и Николай Калинский. Центральный защитник москвичей последним коснулся мяча в эпизоде с первым голом СКА, а Калинский преподнёс себе подарок на день рождения — 22 сентября уроженцу Москвы исполнилось 24 года.
Итоговый счёт 1−2 и
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