Александр Григорян дисквалифицирован за жест фанатам СКА-Хабаровск

В Москве на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза была рассмотрена конфликтная ситуация, возникшая в ходе матча на Кубок страны между командами «Арарат» (Москва) и «СКА-Хабаровск».



Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в РФС, за скандирование болельщиками клуба из дальневосточной столицы оскорбительных выражений ФК «СКА-Хабаровск» оштрафован на 30 тыс рублей. Вытянутый в сторону фанатов средний палец руки тренера столичной команды Александра Григоряна КДК наказал нефинансовым способом.



Фото: Чемпионат — В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение главного тренера во время матча, то есть использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча — дисквалифицировать главного тренера Григоряна А. В. (ФК «Арарат» г. Москва) на два матча Первенства России по футболу, — отметили в РФС. Напомним, Александр Григорян покинул хабаровский клуб из-за предложения ФК «Анжи», но надолго в нём не остался. После поражения от армейцев тренер был отправлен в отставку и нашел место работы в московском «Арарате» — который, по иронии судьбы, оказался соперником дальневосточников в 1/16 Кубка России.



Хозяевам удалось открыть счёт после розыгрыша штрафного удара на 49-й минуте, но армейцы сумели переломить ход поединка. В итоговый протокол матча в качестве авторов голов хабаровского клуба внесены защитник «Арарата» Егор Тараканов и Николай Калинский. Центральный защитник москвичей последним коснулся мяча в эпизоде с первым голом СКА, а Калинский преподнёс себе подарок на день рождения — 22 сентября уроженцу Москвы исполнилось 24 года.



Итоговый счёт 1−2 и СКА-Хабаровск вышел в 1/8 финала Кубка, в котором 25 октября на домашнем газоне примет клуб из ФНЛ — питерское «Динамо».