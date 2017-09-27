Тренер «Арарата» Григорян дисквалифицирован на два матча Кубка России и две игры ПФЛ

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«Арарат» 21 сентября в Москве со счетом 1:2 уступил «СКА-Хабаровску» в матче 1/16 финала Кубка России и выбыл из розыгрыша турнира. Во время игры болельщики дальневосточной команды выкрикивали оскорбления в адрес Григоряна, который в 2011—2012 и 2015−2016 возглавлял «СКА-Хабаровск» (прежнее название — «СКА-Энергия»). В ответ на это тренер «Арарата» показал фанатам средний палец.

Спустя четыре дня «Арарат» уже в рамках 10-го тура первенства ПФЛ (зона — Центр) на своем поле победил «Торпедо» (3:2). Ситуация повторилась, и в ответ на оскорбления Григорян показал неприличный жест в адрес уже поклонников автозаводцев, находившихся на стадионе.

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Впоследствии Григорян извинился перед болельщиками «Торпедо». «Я хотел бы принести свои извинения настоящим болельщикам “Торпедо”. Сожалею, не подумал о том, что на трибуне также находились преданные и культурные поклонники этого клуба, которых большее число», — заявил тренер «Арарата».