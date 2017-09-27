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27 сентября 2017, 19:32 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Тренер «Арарата» Григорян дисквалифицирован на два матча Кубка России и две игры ПФЛ

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна на два матча ПФЛ за оскорбительный жест в адрес болельщиков столичного «Торпедо», а также на две игры Кубка России за несдержанность в матче 1/16 финала турнира со «СКА-Хабаровском», сообщается на официальной странице «Арарата» в социальной сети «Вконтакте».

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет (<span class=error>КДК</span>) <span class=error>РФС</span> дисквалифицировал главного тренера московского Арарата Александра <span class=error>Григоряна</span> на два матча <span class=error>ПФЛ</span> за оскорбительный жест в адрес болельщиков столичного <span class=error>Торпедо</span> а также на две игры Кубка России за несдержанность в матче 1/16 финала турнира со <span class=error>СКА</span>-Хабаровском сообщается на официальной странице Арарата в социальной сети <span class=error>Вконтакте</span>. Увеличить
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«Арарат» 21 сентября в Москве со счетом 1:2 уступил «СКА-Хабаровску» в матче 1/16 финала Кубка России и выбыл из розыгрыша турнира. Во время игры болельщики дальневосточной команды выкрикивали оскорбления в адрес Григоряна, который в 2011—2012 и 2015−2016 возглавлял «СКА-Хабаровск» (прежнее название — «СКА-Энергия»). В ответ на это тренер «Арарата» показал фанатам средний палец.

Спустя четыре дня «Арарат» уже в рамках 10-го тура первенства ПФЛ (зона — Центр) на своем поле победил «Торпедо» (3:2). Ситуация повторилась, и в ответ на оскорбления Григорян показал неприличный жест в адрес уже поклонников автозаводцев, находившихся на стадионе.

Впоследствии Григорян извинился перед болельщиками «Торпедо». «Я хотел бы принести свои извинения настоящим болельщикам “Торпедо”. Сожалею, не подумал о том, что на трибуне также находились преданные и культурные поклонники этого клуба, которых большее число», — заявил тренер «Арарата».

Кроме того, КДК РФС рассмотрел жалобу «Арарата» в отношении непристойного поведения болельщиков «Торпедо». В заявлении «Арарата» отмечается, что представители КДК признали скандирования фан-сектора «черно-белых» националистическими и наказали «Торпедо» проведением ближайшего домашнего матча без зрителей.

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