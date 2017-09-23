Александр Точилин: После победы над «Зенитом» нас устроит только выигрыш Кубка

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НАМ ПОМОГ БОЛЬШОЙ СТАДИОН

— Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что «Динамо» победило из-за супермотивированности. Это так?

— Во многих играх важна мотивация. Не только для нашей команды, но и для того же «Зенита», когда он играет в Лиге чемпионов. Мотивация стоит особняком, без нее сложно что-то выиграть. Поэтому да, у моей команды была сверхмотивация. И она «Динамо» оказалась выше, чем у «Зенита».

— Фурсенко также сказал, что сине-бело-голубые недооценили вашу команду. Вы это заметили?

— Не могу сказать, что соперник вышел совершенно расслабленным. Но если посмотреть на экспериментальный состав, то, может быть, где-то произошла небольшая недооценка.

— Как вам стадион «Санкт-Петербург»?

— Шикарный. Хотелось бы почаще играть на таких.

— Не почувствовали, что команда испугалась громадной арены?

— Мне кажется, это добавило моей команде той самой сверхмотивации. Все-таки не каждому удается сыграть на таком стадионе и показать свои лучшие качества. «Динамо» не избаловано матчами на таких сооружениях и при таком количестве болельщиков, и эти факторы предали футболистам дополнительный импульс. Не зря мы согласились играть на «Санкт-Петербурге» — получили удовольствие и от условий, и от результата.

ЗА ПОБЕДУ НАД «ЗЕНИТОМ» — ПОВЫШЕННЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ

— Роберто Манчини посетовал на судейство. Как вы оцените работу рефери?

— Не дам однозначного ответа, потому что не являюсь экспертом в судейской теме. «Динамо» в первую очередь всегда отталкивается от своей работы и не ищет причины неудач в арбитрах. Мое мнение об удалении и пенальти — рефери действовал согласно букве закона. Приятно, что судья был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд.

— Ваш полузащитник Иван Соловьев пошел дальше и заявил, что судья помогал сопернику. Разделяете его мнение?

— Иван иногда любит что-то такое сказать. Нужно понимать, что в игре на эмоциях нам всем кажется, что судья принимает не совсем правильные решения. Мне иногда виделось странным, что арбитр одни и те же эпизоды трактовал все время не в нашу сторону. В первую очередь, это касается нарушений в центре поля. Во-вторых, до победного пенальти, на наш взгляд, был еще один 11-метровый, когда мяч попал в руку футболиста «Зенита». Если же оценивать слова Соловьева, то его дело — играть в футбол, мое — тренировать. А судьям пусть дают оценку те, кто за них отвечает.

— За такую победу команда получит двойные или тройные премиальные?

— У нас они скромные, но за выигрыш у «Зенита», конечно, они будут повышены. Правда, радует, что для ребят это было не главной мотивацией. В таких встречах, как правило, деньги уходят на второй план. Думаю, футболисты даже бесплатно бы вышли и показали такую игру, потому что одно удовольствие выступать на таком стадионе и против такого соперника.

— Сколько все-таки заплатят?

— Не имею права разглашать эту информацию. Но поверьте, суммы скромные. В премьер-лиге люди не вышли бы играть за такие деньги.

РФПЛ? НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ

— До какой стадии может пройти «Динамо» в Кубке России? У вас очень легкая половина сетки.

— Не знаю, с чего вы взяли, что она такая.

— В вашей части нет «Спартака» и «Рубина»…

— Но у нас был «Зенит»! Имелись и другие команды, правда, они сошли. Мне кажется, в нашей половине будет еще сложнее. Но хотелось бы уже говорить о другом, в субботу у нас следующий матч. Кубок — уже история, хотя и приятная.

— Тогда еще буквально пару вопросов. Какой результат в кубке вас удовлетворит?

— Максимальный.

— То есть победа?

— Конечно. Будем стараться.

— Представим, что «Динамо» выиграет трофей. Найдутся у клуба деньги под Лигу Европы?

— Не люблю такие вещи. Я — более материальный человек и люблю ощущать, а не представлять. Если добьемся, то пусть тогда руководство ломает себе голову.

— Удивило отношение клубов РФПЛ к Кубку? Сразу 10 команд его покинули.

— Не думаю, что они с пренебрежением отнеслись к турниру. Не проигрывать же они выходили?! Часто бывает, когда команда ниже рангом за счет характера и огромной мотивации проходит более маститого соперника. И я бы не стал заострять внимание на отношении команд премьер-лиги к турниру, а обратил бы его на то, что ФНЛ что-то из себя представляет, и там есть достаточно квалифицированные коллективы.

— «Динамо» здорово выступает в ФНЛ. Стоит задача выйти в РФПЛ?