Александр Точилин: После победы над «Зенитом» нас устроит только выигрыш Кубка
Главный тренер питерского «Динамо» Александр Точилин в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего его команда в 1/16 финала Кубка России прошла лидера чемпионата — 3:2 в дополнительное время.
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НАМ ПОМОГ БОЛЬШОЙ СТАДИОН
— Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что «Динамо» победило
— Во многих играх важна мотивация. Не только для нашей команды, но и для того же «Зенита», когда он играет в Лиге чемпионов. Мотивация стоит особняком, без нее сложно
— Фурсенко также сказал, что
— Не могу сказать, что соперник вышел совершенно расслабленным. Но если посмотреть на экспериментальный состав, то, может быть,
— Как вам стадион «Санкт-Петербург»?
— Шикарный. Хотелось бы почаще играть на таких.
— Не почувствовали, что команда испугалась громадной арены?
— Мне кажется, это добавило моей команде той самой сверхмотивации.
ЗА ПОБЕДУ НАД «ЗЕНИТОМ» — ПОВЫШЕННЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ
— Роберто Манчини посетовал на судейство. Как вы оцените работу рефери?
— Не дам однозначного ответа, потому что не являюсь экспертом в судейской теме. «Динамо» в первую очередь всегда отталкивается от своей работы и не ищет причины неудач в арбитрах. Мое мнение об удалении и пенальти — рефери действовал согласно букве закона. Приятно, что судья был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд.
— Ваш полузащитник Иван Соловьев пошел дальше и заявил, что судья помогал сопернику. Разделяете его мнение?
— Иван иногда любит
— За такую победу команда получит двойные или тройные премиальные?
— У нас они скромные, но за выигрыш у «Зенита», конечно, они будут повышены. Правда, радует, что для ребят это было не главной мотивацией. В таких встречах, как правило, деньги уходят на второй план. Думаю, футболисты даже бесплатно бы вышли и показали такую игру, потому что одно удовольствие выступать на таком стадионе и против такого соперника.
— Сколько
— Не имею права разглашать эту информацию. Но поверьте, суммы скромные. В
РФПЛ? НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ
— До какой стадии может пройти «Динамо» в Кубке России? У вас очень легкая половина сетки.
— Не знаю, с чего вы взяли, что она такая.
— В вашей части нет «Спартака» и «Рубина»…
— Но у нас был «Зенит»! Имелись и другие команды, правда, они сошли. Мне кажется, в нашей половине будет еще сложнее. Но хотелось бы уже говорить о другом, в субботу у нас следующий матч. Кубок — уже история, хотя и приятная.
— Тогда еще буквально пару вопросов. Какой результат в кубке вас удовлетворит?
— Максимальный.
— То есть победа?
— Конечно. Будем стараться.
— Представим, что «Динамо» выиграет трофей. Найдутся у клуба деньги под Лигу Европы?
— Не люблю такие вещи. Я — более материальный человек и люблю ощущать, а не представлять. Если добьемся, то пусть тогда руководство ломает себе голову.
— Удивило отношение клубов РФПЛ к Кубку? Сразу 10 команд его покинули.
— Не думаю, что они с пренебрежением отнеслись к турниру. Не проигрывать же они выходили?! Часто бывает, когда команда ниже рангом за счет характера и огромной мотивации проходит более маститого соперника. И я бы не стал заострять внимание на отношении команд
— «Динамо» здорово выступает в ФНЛ. Стоит задача выйти в РФПЛ?
— На сегодня — нет. Да, «Динамо» — клуб с великой историей, но сейчас пишутся новые главы. Для выхода
|21.09.2017 20:00
|Зрители 37123
|Плей-офф: 1/16 финала
|Санкт-Петербург
|Динамо СПб
|3:2 ДВ
|Зенит
|Основное время: 2:2 (2:0)
|Александр Точилин
|Роберто Манчини
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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