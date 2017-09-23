Валерий Газзаев: Вылет из Кубка не ставит под сомнение уровень «Зенита» и ЦСКА

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— Валерий Георгиевич, чем можно объяснить такое количество сенсаций?

— Кубок — специфический, своеобразный турнир. В нем команды ниже классом часто добиваются неожиданных успехов. Это происходит не только в России, но и в других странах, в той же Англии, которую многие считают за образец. Там до решающих стадий периодически добираются команды даже не из чемпионшипа, а из третьих и четвертых лиг. По пути обыгрывая клубы премьер-лиги, даже ее грандов.

Почему так происходит? Есть две причины. С одной стороны, в условиях насыщенного календаря (а в России, кстати, он на сей раз еще более жесткий, чем в последние годы) тренеры регулярно прибегают к ротации. Кто-то их за это критикует, кто-то поддерживает — но каждый специалист делает выбор исходя из собственных соображений о подготовке команды. А с другой стороны, клубы из низших лиг рассматривают встречу с грандами как игру года для себя. Появляется запредельная мотивация — и у всей команды, и у футболистов по отдельности, каждый из которых старается провести «матч жизни», ведь именно сейчас его могут заметить. Дополнительную эмоцию дают болельщики. Посмотрите, допустим, что творилось в Курске — полный стадион! Какие царили эмоции! «Авангард», петербургское «Динамо» и другие команды ФНЛ и ПФЛ бились так, как никогда! У них была сверхмотивация!

Надо учитывать еще один факт. Для тех же «Зенита» и ЦСКА ключевые турниры сейчас — еврокубки. Они отнимают много сил и дают совсем другие эмоции по сравнению с Кубком, это надо понимать.

— У вас в практике такие случаи были?

— Естественно. Приведу самый яркий пример. 2005 год. Мы только-только выиграли Кубок УЕФА. Следом — уверенно победили «Спартак». А спустя всего 11 дней после финала в Лиссабоне у нас еще один финал — Кубка России. Против «Химок». Странная ситуация, кстати: в большинстве стран соревнования стараются заканчивать до еврокубковых финалов, но в российском футболе, как всегда, свой особый путь.

В итоге мы выиграли 1:0, но тот матч получился едва ли не самым тяжелым из трех перечисленных. Хотя «Химки» — далеко не «Спортинг», а на поле в составе ЦСКА вышли те же самые люди, которые в Португалии добыли трофей. Но что поделать с психологией? Даже несмотря на то, что матч — решающий, игрокам было непросто настроиться на соперника другого уровня и даже на победу в менее значимом соревновании. Скажу честно: нам в том матче очень сильно повезло, Юра Жирков забил удивительный гол, а «Химки» большую часть встречи переигрывали нас, владели преимуществом, оказались куда более заряженными на борьбу. Да, класс ЦСКА и мастерство игроков все-таки сказались на результате, но было непросто. Вот вам и разница в мотивации.

А самое интересное, что даже после победы эмоций практически не было. Как будто закончился самый обычный, проходной матч. Хотя состоялся, на минуточку, финал национального Кубка…

— Может, «Зениту», ЦСКА, «Краснодару», другим командам не стоило выпускать запасных в 1/16 финала Кубка?

— Тут решение за тренером. С точки зрения тренерского штаба и руководства, это в определенной степени разумный шаг — игроки должны чувствовать себя частью коллектива. К сожалению, у запасных не всегда все получается — отсутствие игровой практики может вызвать неуверенность и привести к непредвиденным ошибкам. Резервисты далеко не всегда используют свой шанс.

Подводя итог: неудачи «Зенита» и ЦСКА в отдельных матчах ни в коем случае не ставят под сомнение уровень и мастерство тренеров и игроков. Гораздо более показательны матчи в Европы — а там оба наших клуба добились побед. ЦСКА обыграл в гостях одну из сильнейших команд Европы. «Зенит» показал очень мощную игру против «Вардара», непростого соперника, который выбил из турнира «Фенербахче». А, положа руку на сердце, что было бы важнее для вышедшего в следующий раунд Кубка «Спартака» — победа над «Кубанью» или все-таки в Мариборе?.

Кубок России-2017/18. Сетка турнира. Спорт-Экспресс

— Думаю, что Марибор. Валерий Георгиевич, а как вы оцените нынешний состав «Зенита» с точки зрения перспектив в Лиге Европы? Клуб ведь ставит самые большие задачи.

— И по качеству игры (в отдельных матчах она просто великолепная), и по уровню селекции (здесь надо отдать должное менеджменту клуба во главе с Сергеем Александровичем Фурсенко) «Зенит» доказывает, что является фаворитом чемпионата России и может очень многого добиться в еврокубках.

Да, случаются и неудачные матчи. А у каких команд их нет? В целом я повторю то, о чем уже говорил месяц назад: истинную мощь «Зенита» мы увидим к середине осени, когда новички, а их у сине-бело-голубых много, окончательно сыграются и обживутся на новом месте, когда речь идет про иностранцев. Убежден, Роберто Манчини и Сергей Фурсенко знают, в каком направлении надо двигаться. Кубок УЕФА просто так не выигрывают — ни футболисты, ни тренеры, ни руководители. Тут уж мне поверьте.

— Ваши слова наверняка обнадежат болельщиков «Зенита», ведь многие вещи, на которых вы делаете акцент в интервью, потом сбываются. Взять даже ситуацию с Кокориным — вы со времен Euro-2016 твердите, что тренеры просто ставили его не туда и губили талантливого бомбардира.

— После матча «Бенфика» — ЦСКА мне позвонил один знакомый и спросил, как мне удалось в своем интервью перед игрой предугадать, что произойдет (смеется). Речь шла о том, что пора закончить разговоры об отсутствии трансферов у ЦСКА и предоставить возможность проявить себя в Лиге чемпионов тем футболистам, которые выводили армейцев туда и готовились к сезону в команде. Если их оставить в покое и не дергать лишними разговорами — поверьте, они непременно проявят себя. Так в итоге и вышло. ЦСКА никого не купил — но все равно добился важной победы.

А для молодого игрока — такого, как автор решающего гола Жамалетдинов, — подобные матчи могут стать прорывом в карьере. В свое время я выпустил Дзагоева в дерби со «Спартаком». Перед игрой у нас с ним состоялся разговор. Я сказал Алану: «На тебя в этом матче будет смотреть вся Россия. Так проведи такой матч, чтобы все узнали и навсегда запомнили, что есть такой футболист — Дзагоев». Алан тогда сделал три голевые передачи.

А сейчас пробил час Жамалетдинова. Благодаря именно этому голу о нем тоже узнала вся страна. Главное — не останавливаться на достигнутом.