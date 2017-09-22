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«Мы играли на Кубок России полным составом? Играем на победу всегда, поэтому я действую основной. Кубок России — для нас очень важный турнир, который даёт ещё и шанс играть в Лиге Европы, поэтому на поле вышли те, кому я доверял, которые были опытнее. Я считаю, что молодежь должна набирать игровую практику без особого давления. В данный момент со всех сторон большое давление, поэтому юным футболистам сложно чувствовать себя уверенно.

Можно ли сэкономить силы на матче с «Анжи»? Нельзя совершать эти ошибки, нужно уважать все команды — как «Тосно», с которым мы играли в большинстве. Матчи не выигрывают заранее. Посмотрите на Кубок России, из которого большие команды вылетели, — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.