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22 сентября 2017, 18:43 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Каррера: Кубок России — важный турнир для «Спартака», он даёт шанс играть в ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что Кубок России является важным турниром для его команды.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> выразил мнение что Кубок России является важным турниром для его команды. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Мы играли на Кубок России полным составом? Играем на победу всегда, поэтому я действую основной. Кубок России — для нас очень важный турнир, который даёт ещё и шанс играть в Лиге Европы, поэтому на поле вышли те, кому я доверял, которые были опытнее. Я считаю, что молодежь должна набирать игровую практику без особого давления. В данный момент со всех сторон большое давление, поэтому юным футболистам сложно чувствовать себя уверенно.

Можно ли сэкономить силы на матче с «Анжи»? Нельзя совершать эти ошибки, нужно уважать все команды — как «Тосно», с которым мы играли в большинстве. Матчи не выигрывают заранее. Посмотрите на Кубок России, из которого большие команды вылетели, — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

20.09.2017 19:00 Зрители 12728 Плей-офф: 1/16 финала Кубань
Кубань 0:2 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Евгений Калешин Массимо Каррера
Голы
10 Квинси Промес 45+1′
10 Квинси Промес 52′
Составы
Юрий Дюпин 22
51′ Николай Марков 23
Роман Бугаев 43
Сергей Бендзь 26
Азат Байрыев 28
Олег Алейник 8
Алексей Гай 19
Игорь Коновалов 72
45+1′ Спартак Гогниев 99
84′ 85′ Юрий Завезен 31
Ильмир Нурисов 90
64′ Владимир Обухов 20
Никита Маляров 10
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 82′
18 Зелимхан Бакаев
12 де Соуза Луиз Адриану 64′
99 Педро Роша
11 Лукас Мартинс Фернанду 73′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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