Евгений Ловчев: Кубок России показал — уровень премьер-лиги ниже среднего
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подвел итоги 1/16 финала Кубка России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первое. Я уже говорил, что во многом
Но сейчас я могу понять команды, которые играют в трех турнирах: они вынуждены давать передышку лидерам. Но все же хочу обратить внимание на такой факт, что все лидеры нашего чемпионата повылетали из Кубка. Это показатель того, что у команд
Второе. Хочу обратить внимание на тот факт, что некоторые команды ФНЛ, возглавляемые молодыми тренерами, выбили клубы
Это «Тамбов» Талалаева, питерское «Динамо» Точилина, «Енисей» Аленичева, «Крылья» Тихонова, «Авангард» Биджиева и Чугайнова.
Если команды возглавляют местные тренеры, которые никогда не играли на высоком уровне, они побаиваются таких соперников. Хотя для любого областного города приезд команды
И последнее. Разница в классе между командами
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