Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче «Динамо» — «Зенит»
МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Работу российского арбитра Павла Кукуяна на матче 1/16 финала Кубка России между петербургскими клубами «Динамо» и «Зенит» можно оценить как положительную. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
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В четверг в матче Кубка страны «Динамо» в дополнительное время победило «Зенит» со счетом 3:2. После игры главный тренер зенитовцев Роберто Манчини заявил, что встреча была омрачена судейскими ошибками, но не стал конкретизировать, какими.
«Кукуян попал в
«Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет. Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, — это право тренера», — добавил руководитель департамента.
После этого матча «Зенит» продолжает выступление в двух турнирах — чемпионате России и Лиге Европы. После 10 туров чемпионата РФПЛ петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. На стадии группового этапа еврокубка «Зенит» провел одну игру с македонским «Вардаром», в которой победил со счетом 5:0.
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