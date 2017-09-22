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В четверг в матче Кубка страны «Динамо» в дополнительное время победило «Зенит» со счетом 3:2. После игры главный тренер зенитовцев Роберто Манчини заявил, что встреча была омрачена судейскими ошибками, но не стал конкретизировать, какими.

«Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске под контролем таких преподавателей, как [Андрей] Бутенко, [Юрий] Баскаков и [Максим] Лаюшкин, также там был ваш покорный слуга. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге (“Тосно” — “СКА-Хабаровск” 18 августа, 0:0 — прим. ТАСС) и будет работать дальше», — сообщил Будогосский.

«Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет. Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, — это право тренера», — добавил руководитель департамента.

После этого матча «Зенит» продолжает выступление в двух турнирах — чемпионате России и Лиге Европы. После 10 туров чемпионата РФПЛ петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. На стадии группового этапа еврокубка «Зенит» провел одну игру с македонским «Вардаром», в которой победил со счетом 5:0.