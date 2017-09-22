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22 сентября 2017, 12:33 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче «Динамо» — «Зенит»

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Работу российского арбитра Павла Кукуяна на матче 1/16 финала Кубка России между петербургскими клубами «Динамо» и «Зенит» можно оценить как положительную. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

<em>МОСКВА 22 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад <span class=error>Ломовских</span>/. </em>Работу российского арбитра Павла <span class=error>Кукуяна</span> на матче 1/16 финала Кубка России между петербургскими клубами Динамо и Зенит можно оценить как положительную. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Андрей Будогосский. Увеличить
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© РИА "Новости"

В четверг в матче Кубка страны «Динамо» в дополнительное время победило «Зенит» со счетом 3:2. После игры главный тренер зенитовцев Роберто Манчини заявил, что встреча была омрачена судейскими ошибками, но не стал конкретизировать, какими.

«Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске под контролем таких преподавателей, как [Андрей] Бутенко, [Юрий] Баскаков и [Максим] Лаюшкин, также там был ваш покорный слуга. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге (“Тосно” — “СКА-Хабаровск” 18 августа, 0:0 — прим. ТАСС) и будет работать дальше», — сообщил Будогосский.

«Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет. Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, — это право тренера», — добавил руководитель департамента.

После этого матча «Зенит» продолжает выступление в двух турнирах — чемпионате России и Лиге Европы. После 10 туров чемпионата РФПЛ петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. На стадии группового этапа еврокубка «Зенит» провел одну игру с македонским «Вардаром», в которой победил со счетом 5:0.

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