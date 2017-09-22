Тренер воронежского «Факела»: «В матче с “Амкаром” мы сделали много ошибок»

Поражение «Факела» в игре с пермским «Амкаром» обусловлено разницей в классе игроков двух команд и отсутствием опыта у большинства футболистов воронежского клуба, заявил главный тренер сине-белых Павел Гусев на послематчевой пресс-конференции. Воронежцы уступили уральцам 0:4 на своем поле в матче 1/16 финала Кубка России в четверг, 21 сентября.

— Хотели мы сегодня порадовать своих болельщиков, но не получилось. Хотя итоговый результат, на мой взгляд, не соответствует характеру игры. Плюс к тому сегодня мы наделали много ошибок, чем облегчили задачу сопернику. Конечно, соперник — более классная и опытная команда, чем мы, и это во многом предопределило исход встречи, — признал специалист.

— Может, это поражение выгодно «Факелу» с точки зрения турнирной ситуации? Ведь пройдя дальше в сетке Кубка России, команда значительно уплотняла график своих матчей.

— Если брать турнирную стратегию, вы абсолютно правы. Но никто не давал ребятам установок играть, как придется. Мы хотели победить, но по объективным причинам нам это не удалось.

— Сегодня команда вышла играть по схеме 4−4−2, то есть предполагался заведомо атакующий вариант. Может быть, стоило, как в календарном матче с «Енисеем», выпустить на поле семь защитников и играть строго от обороны, чем несколько авантюрно действовать против соперника, превосходящего «Факел» в классе?