Лидеры бойкотируют Кубок России

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Завершилась стадия 1/16 финала Кубка России по футболу, и она преподнесла сразу несколько сюрпризов. Борьбу за главный трофей начинает большое количество российских клубов из разных лиг, но именно на этой стадии в турнир вступают команды РФПЛ. Главное, чем запомнится этот розыгрыш — большое количество поражений клубов высшей лиги чемпионата страны.

В этом году лишь семь команд РФПЛ из 16 прошли в 1/8 финала. Для сравнения, в прошлом году в 16 лучших пробились 11 клубов.

Не является большим секретом тот факт, что многие топовые коллективы относятся к Кубку России, как к второстепенному турниру и бросают все силы на чемпионат и, в отдельных случаях, еврокубки. По большому счету, единицы клубов РФПЛ выставили по-настоящему боевые стартовые составы на матчи с командами ФНЛ и ПФЛ. Тем не менее, ротация — общепринятая практика, и клубов, откровенно игравших резервом, почти не было.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 17:00 1:0 ДВ Авангард К ЦСКА

Тем удивительнее выглядят результаты матчей, в которых команды, занимающие первые четыре места в чемпионате России, словно сговорившись, проиграли своим соперникам из низшего дивизиона. Пожалуй, только ЦСКА, идущий на четвертой позиции в таблице РФПЛ, не мог похвастать большим количеством игроков основы. Достаточно лишь того, что главный тренер команды Виктор Гончаренко привез в Курск лишь двух номинальных защитников — Виктора Васина и Кирилла Набабкина.

Но и в таких благоприятных для себя условиях местный «Авангард» смог распечатать ворота Ильи Помазуна лишь в дополнительное время на 114-й минуте с пенальти. С уверенностью утверждать, что армейцы были крайне разочарованы своим поражением, вряд ли приходится.

Нельзя забывать и про насыщенный календарь ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а, учитывая проблему с нехваткой игроков, для московского клуба участие в трех турнирах могло бы стать непосильной нагрузкой. Тем не менее, даже с таким составом команда могла побеждать соперника на классе.

Что касается тройки лидеров РФПЛ, то поражения «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» предположить было почти невозможно.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 15:00 2:1 Томь Краснодар

Выделяется в этом списке краснодарский клуб, который уже вылетел из Лиги Европы и после поражения от «Томи» участвует только в одном турнире — чемпионате России. Конечно, главный тренер команды Игорь Шалимов решил поберечь лидеров команды Федора Смолова, Виктора Классона, Андреаса Гранквиста. Но и в их отсутствие «Краснодар» обязан был побеждать клуб ФНЛ, имея на поле Павла Мамаева, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо и многих других.

«Краснодар» боролся, и футболисты не играли спустя рукава, но не получилось. Подопечные Шалимова уступали с минимальным счетом, затем отыгрались, но под занавес первого тайма пропустили победный гол. Во второй половине встречи, несмотря на все попытки, спасти игру не удалось и «быки» покинули Кубок России.

То, что произошло в матчах «Зенита» и «Локомотива» не поддается логике. Да, «Зенит» играл почти всю игру вдесятером, но ведь защитник лидера РФПЛ Миха Мевля был удален совершенно справедливо — за фол последней надежды.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 20:00 3:2 ДВ Динамо СПб Зенит

Как зенитовцы допустили такую атаку соперника уже на десятой минуте встречи, большой вопрос.

Скорее, к тренеру Роберто Манчини. Но итальянец на послематчевой пресс-конференции был вынужден лишь констатировать факт неудачной игры своих подопечных и невероятное стремление к победе петербургского «Динамо». Правда, итальянец не упустил момента покритиковать судейскую бригаду, хотя нареканий к арбитру не было никаких. Может быть, на специалиста действует атмосфера российского чемпионата, где ни один тур не обходится без критики в сторону людей в желтом.

Говоря о «Зените» и его ротации, то состав петербуржцев на сегодняшний день таков, что даже неприлично говорить о каком-либо резерве. Команда изначально нацелена на победу в чемпионате и успешное выступление в Лиге Европы, и поэтому сине-бело-голубые практически играют двумя равноценными составами. Но не получилось. И даже отсутствие десятого полевого игрока вряд ли оправдывает команду, потому что во втором тайме номинальные гости отыгрались со счета 0:2 и имели еще несколько моментов для взятия ворот.

Но им лишь удалось перевести встречу в дополнительное время. А за пять минут до конца Кирилл Капленко вчистую проиграл позицию нападающему и откровенно сбил его в штрафной.

Вряд ли в этом эпизоде у Манчини были претензии к судье Павлу Кукуяну, да и в эпизоде с удалением Мевли арбитр действовал идеально.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 18:30 3:2 ДВ Крылья Советов Локомотив М

У «Локомотива», похоже, началась черная полоса — команда не выигрывает в четырех матчах кряду, учитывая все турниры, в которых участвует. Сначала была гротескная ничья в девятом туре РФПЛ в гостях у «Ахмата». Матч завершился со счетом 1:1, но мячей «железнодорожники» не забили — постарался защитник грозненцев Родольфо, допустивший роковую ошибку и оформивший автогол. Затем была нулевая ничья с датским «Копенгагеном» в Лиге Европы и унизительное домашнее поражение от аутсайдера турнира «Амкара» с минимальным счетом.

Причем, матч с пермяками отчетливо показал, что игра в команде разладилась.

«Локомотив» пропустил на 45-й (!) секунде. И на этом все. Хозяева владели мячом почти всю игру, что-то пытались создать в атаке, но как раз впереди у них ничего и не получилось. Команда за все 90 минут создала лишь один по-настоящему опасный момент. Впрочем, то же самое было и в матчах с «Тереком» и «Копенгагеном». Футболисты бегали, отдавали передачи — в общем, играли в футбол — но бесцельно.

В игре с «Крыльями Советов», правда, им удалось забить дважды, но команда все равно проиграла в дополнительное время. Опять не получилось. После матча Юрий Семин снова критиковал судейский корпус, как и после встречи с «Амкаром», но специалисту, пожалуй, надо сначала привести своих подопечных в чувство и вернуть им целостность игры, а не винить во всем судей.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 19:00 0:2 Кубань Спартак М

Из топовых клубов только «Спартак» подошел к матчу с «Кубанью» в полной боевой готовности, а также «Ростов» вышел на игру с «Волгарем» однозначно за победой.

Ситуация со «Спартаком» понятна — Массимо Каррере и его подопечным надо как-то реабилитироваться после всего того, что происходит с клубом в этом сезоне. После упущенной победы с «Тосно» градус кипения вокруг красно-белых повысился до предела. Появились какие-то непонятные «инсайды», подозрения в том, что футболисты «сливают» Карреру, и прочая грязь. На фоне этого поражения от клуба ФНЛ «Спартаку» не простил бы никто. Потому итальянский специалист выставил на игру самый что ни на есть основной состав и спокойно выиграл, благодаря дублю Квинси Промеса. Теперь важно, чтобы травма, полученная голландцем в матче, не была серьезной. Согласно предварительной информации, с ним не произошло ничего страшного.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 18:00 0:2 Волгарь Ростов

«Ростов» в свою очередь приятно удивляет. После ухода из команды Бердыева в «мужиков» перестали верить почти все, кроме самых преданных болельщиков. Из бердыевского состава в команде остались считанные единицы, и казалось, что «Ростову» ничего не светит в предстоящем сезоне. Но не тут-то было.

Леонид Кучук собрал симпатичную и крепкую команду, которая спокойно делает свое дело, не взрывает информационное поле дорогими покупками и скандалами, не жалуется на судей и судьбу, а просто работает.

Клуб занимает пятое место в чемпионате страны, находясь в зоне еврокубков, и спокойно обыгрывает астраханский «Волгарь» в Кубке России.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 17:00 1:2 Тюмень Тосно

У многих топовых команд не получилось, зато получилось у легендарных спартаковцев — многократных чемпионов России. «Крылья Советов» Андрея Тихонова, «Тосно» Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных, «Енисей» Дмитрия Аленичева и Егора Титова и «Олимпиец» Николая Писарева — все эти клубы прошли дальше. И есть большой соблазн провести параллель между их карьерой футболистов и тренеров. Чемпионы остаются таковыми в любом роде деятельности. И не исключено, что именно эти люди будут в обозримом будущем управлять более именитыми российскими клубами.