Лидеры бойкотируют Кубок России
Четыре лучших клуба чемпионата России — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах Кубка России командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» в боевом составе победил «Кубань», а «Ростов» Леонида Кучука выглядит уверенно во всех турнирах, в которых принимает участие. Бывшие спартаковцы, а ныне тренеры, привели своих подопечных к победам в 1/16 финала.
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Видимо, что-то случилось...
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Завершилась стадия 1/16 финала Кубка России по футболу, и она преподнесла сразу несколько сюрпризов. Борьбу за главный трофей начинает большое количество российских клубов из разных лиг, но именно на этой стадии в турнир вступают команды РФПЛ. Главное, чем запомнится этот розыгрыш — большое количество поражений клубов высшей лиги чемпионата страны.
В этом году лишь семь команд РФПЛ из 16 прошли в 1/8 финала. Для сравнения, в прошлом году в 16 лучших пробились 11 клубов.
Не является большим секретом тот факт, что многие топовые коллективы относятся к Кубку России, как к второстепенному турниру и бросают все силы на чемпионат и, в отдельных случаях, еврокубки. По большому счету, единицы клубов РФПЛ выставили
Тем удивительнее выглядят результаты матчей, в которых команды, занимающие первые четыре места в чемпионате России, словно сговорившись, проиграли своим соперникам из низшего дивизиона. Пожалуй, только ЦСКА, идущий на четвертой позиции в таблице РФПЛ, не мог похвастать большим количеством игроков основы. Достаточно лишь того, что главный тренер команды Виктор Гончаренко привез в Курск лишь двух номинальных защитников — Виктора Васина и Кирилла Набабкина.
Но и в таких благоприятных для себя условиях местный «Авангард» смог распечатать ворота Ильи Помазуна лишь в дополнительное время на 114-й минуте с пенальти. С уверенностью утверждать, что армейцы были крайне разочарованы своим поражением, вряд ли приходится.
Нельзя забывать и про насыщенный календарь ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а, учитывая проблему с нехваткой игроков, для московского клуба участие в трех турнирах могло бы стать непосильной нагрузкой. Тем не менее, даже с таким составом команда могла побеждать соперника на классе.
Что касается тройки лидеров РФПЛ, то поражения «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» предположить было почти невозможно.
Выделяется в этом списке краснодарский клуб, который уже вылетел из Лиги Европы и после поражения от «Томи» участвует только в одном турнире — чемпионате России. Конечно, главный тренер команды Игорь Шалимов решил поберечь лидеров команды Федора Смолова, Виктора Классона, Андреаса Гранквиста. Но и в их отсутствие «Краснодар» обязан был побеждать клуб ФНЛ, имея на поле Павла Мамаева, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо и многих других.
«Краснодар» боролся, и футболисты не играли спустя рукава, но не получилось. Подопечные Шалимова уступали с минимальным счетом, затем отыгрались, но под занавес первого тайма пропустили победный гол. Во второй половине встречи, несмотря на все попытки, спасти игру не удалось и «быки» покинули Кубок России.
То, что произошло в матчах «Зенита» и «Локомотива» не поддается логике. Да, «Зенит» играл почти всю игру вдесятером, но ведь защитник лидера РФПЛ Миха Мевля был удален совершенно справедливо — за фол последней надежды.
Как зенитовцы допустили такую атаку соперника уже на десятой минуте встречи, большой вопрос.
Скорее, к тренеру Роберто Манчини. Но итальянец на послематчевой
Говоря о «Зените» и его ротации, то состав петербуржцев на сегодняшний день таков, что даже неприлично говорить о
Но им лишь удалось перевести встречу в дополнительное время. А за пять минут до конца Кирилл Капленко вчистую проиграл позицию нападающему и откровенно сбил его в штрафной.
Вряд ли в этом эпизоде у Манчини были претензии к судье Павлу Кукуяну, да и в эпизоде с удалением Мевли арбитр действовал идеально.
У «Локомотива», похоже, началась черная полоса — команда не выигрывает в четырех матчах кряду, учитывая все турниры, в которых участвует. Сначала была гротескная ничья в девятом туре РФПЛ в гостях у «Ахмата». Матч завершился со счетом 1:1, но мячей «железнодорожники» не забили — постарался защитник грозненцев Родольфо, допустивший роковую ошибку и оформивший автогол. Затем была нулевая ничья с датским «Копенгагеном» в Лиге Европы и унизительное домашнее поражение от аутсайдера турнира «Амкара» с минимальным счетом.
Причем, матч с пермяками отчетливо показал, что игра в команде разладилась.
«Локомотив» пропустил на 45-й (!) секунде. И на этом все. Хозяева владели мячом почти всю игру,
В игре с «Крыльями Советов», правда, им удалось забить дважды, но команда все равно проиграла в дополнительное время. Опять не получилось. После матча Юрий Семин снова критиковал судейский корпус, как и после встречи с «Амкаром», но специалисту, пожалуй, надо сначала привести своих подопечных в чувство и вернуть им целостность игры, а не винить во всем судей.
Из топовых клубов только «Спартак» подошел к матчу с «Кубанью» в полной боевой готовности, а также «Ростов» вышел на игру с «Волгарем» однозначно за победой.
Ситуация со «Спартаком» понятна — Массимо Каррере и его подопечным надо
«Ростов» в свою очередь приятно удивляет. После ухода из команды Бердыева в «мужиков» перестали верить почти все, кроме самых преданных болельщиков. Из бердыевского состава в команде остались считанные единицы, и казалось, что «Ростову» ничего не светит в предстоящем сезоне. Но не
Леонид Кучук собрал симпатичную и крепкую команду, которая спокойно делает свое дело, не взрывает информационное поле дорогими покупками и скандалами, не жалуется на судей и судьбу, а просто работает.
Клуб занимает пятое место в чемпионате страны, находясь в зоне еврокубков, и спокойно обыгрывает астраханский «Волгарь» в Кубке России.
У многих топовых команд не получилось, зато получилось у легендарных спартаковцев — многократных чемпионов России. «Крылья Советов» Андрея Тихонова, «Тосно» Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных, «Енисей» Дмитрия Аленичева и Егора Титова и «Олимпиец» Николая Писарева — все эти клубы прошли дальше. И есть большой соблазн провести параллель между их карьерой футболистов и тренеров. Чемпионы остаются таковыми в любом роде деятельности. И не исключено, что именно эти люди будут в обозримом будущем управлять более именитыми российскими клубами.
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