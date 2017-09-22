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ЧТО ЭТО ЗА КОМАНДА?

В официальной истории, изложенной на сайте «Динамо», годом основания клуба назван 1922 год.

Получается, что бело-голубые на три года старше «Зенита», но с этими данными можно поспорить. Дело в том, что «оригинальное» «Динамо» прекратило свое существование в 2000 году. Тогда из-за нехватки средств бело-голубые не смогли заявиться во второй дивизион и лишились профессионального статуса. После этого было предпринято несколько попыток возродить клуб, но все они заканчивались провалом. «Динамо» исчезало с футбольной карты Россиии в 2004, 2010 и 2015 годах. Нынешний коллектив образовался летом 2015 года и за три сезона добрался до ФНЛ. Сейчас «Динамо» идет на третьем месте и всерьез претендует на выход в премьер-лигу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">МолоДцы! <a href="https://t.co/93EGxkw1wc">pic.twitter.com/93EGxkw1wc</a></p>— ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) <a href="https://twitter.com/dynamo_spb/status/910960621461614592">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КТО ТРЕНИРУЕТ?

У руля питерского «Динамо» стоит легенда «Динамо» московского. Александр Точилин выступал за бело-голубых 14 сезонов подряд — с 1995 по 2008 год. Рыжеволосый защитник был одним из символов команды на стыке девяностых и нулевых. После завершения карьеры Точилин работал в академии родного клуба, а летом 2015-го перебрался в Петербург и возглавил воссозданное «Динамо». Под его руководством бело-голубые выиграли зону «Запад» второго дивизиона весной этого года и завоевали путевку в ФНЛ.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 20:00 3:2 ДВ Динамо СПб Зенит

КАКОЙ БЮДЖЕТ?

Начавшее новую жизнь петербургское «Динамо» связывают с Борисом Ротенбергом. Говорят, именно он спас клуб от очередного расформирования и погасил все долги. На майках бело-голубых красуется реклама гоночного коллектива SMP Racing, основанного бизнесменом, а генеральным директором клуба с лета 2015 года стал близкий к Ротенбергу человек — Дмитрий Рубашко.

Тем не менее, бюджет у «Динамо» довольно скромный. Когда команда выступала во втором дивизионе, Рубашко оперировал суммой чуть больше 100 миллионов рублей. С выходом в ФНЛ денег стало больше, но ненамного — около 300 миллионов рублей. Или 4,2 миллиона евро. Чуть больше трансферной стоимости одного Далера Кузяева.

КТО ИГРАЕТ ЗА «ДИНАМО»?

Четверо из 14-ти футболистов, обыгравших «Зенит» в 1/16 финала Кубка России, когда-то числились в составе сине-бело-голубых. Иван Соловьев переехал в Петербург из московского «Динамо» в 2013 году, но так и не смог пробиться в основу новой команды и через некоторое время стал живым мемом — олицетворением неудачного трансфера. Максим Рогов, Павел Киреенко и Максим Коваленко в разное время выступали за молодежный состав «Зенита», но до основы так и не доросли. В запасе «Динамо» остались еще два бывших зенитовца — вратарь Андрей Зайцев и полузащитник Михаил Козлов.

Самый известный игрок бело-голубых — Олег Власов — также играл за «Зенит» во времена Властимила Петржелы. Однако он не попал в заявку на матч Кубка России.

В опорной зоне «Динамо» играет Сандро Цвейба, сын известного защитника Ахрика Цвейбы.