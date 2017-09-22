Кто выбил «Зенит»? Главное — бюджет 300 миллионов рублей
«СЭ» рассказывает о петербургском «Динамо», которое сотворило главную кубковую сенсацию четверга, обыграв «Зенит» (3:2).
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Видимо, что-то случилось...
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ЧТО ЭТО ЗА КОМАНДА?
В официальной истории, изложенной на сайте «Динамо», годом основания клуба назван 1922 год.
Получается, что
КТО ТРЕНИРУЕТ?
У руля питерского «Динамо» стоит легенда «Динамо» московского. Александр Точилин выступал за
КАКОЙ БЮДЖЕТ?
Начавшее новую жизнь петербургское «Динамо» связывают с Борисом Ротенбергом. Говорят, именно он спас клуб от очередного расформирования и погасил все долги. На майках
Тем не менее, бюджет у «Динамо» довольно скромный. Когда команда выступала во втором дивизионе, Рубашко оперировал суммой чуть больше 100 миллионов рублей. С выходом в ФНЛ денег стало больше, но ненамного — около 300 миллионов рублей. Или 4,2 миллиона евро. Чуть больше трансферной стоимости одного Далера Кузяева.
КТО ИГРАЕТ ЗА «ДИНАМО»?
Четверо из 14-ти футболистов, обыгравших «Зенит» в 1/16 финала Кубка России,
Самый известный игрок
В опорной зоне «Динамо» играет Сандро Цвейба, сын известного защитника Ахрика Цвейбы.
Главный герой матча против «Зенита» Артем Кулишев — воспитанник «Ростова», но за донской клуб он провел всего два матча, а потом был отдан в аренду в подольский «Витязь», а позже в «Динамо». В 2016 году
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