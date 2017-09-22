Вячеслав Колосков: Кто пойдет на финал «СКА-Хабаровск» — «Тосно»?
Экс-глава РФС Вячеслав Колосков отметил, что российский футбол деградирует. По его словам, вылет большинства клубов премьер-лиги из Кубка России — полное безобразие.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Клубы элитного футбольного дивизиона игнорируют Кубок России. Почему?
— Надо спросить у руководителей футбольных клубов, почему они так относятся к некогда очень престижному турниру. Испокон веков это был ценный титул, не нами придумано, а теперь они ломают эту традицию. Раньше за Кубок бились так же, как за чемпионат, а то и пожестче. Постепенно
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter