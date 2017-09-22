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22 сентября 2017, 10:13 | Футбол: Кубок России | Onedivision.ru

Вячеслав Колосков: Кто пойдет на финал «СКА-Хабаровск» — «Тосно»?

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков отметил, что российский футбол деградирует. По его словам, вылет большинства клубов премьер-лиги из Кубка России — полное безобразие.

<nobr>Экс-глава</nobr> <span class=error>РФС</span> Вячеслав Колосков отметил что российский футбол деградирует. По его словам вылет большинства клубов <nobr>премьер-лиги</nobr> из Кубка России — полное безобразие. Увеличить
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— Клубы элитного футбольного дивизиона игнорируют Кубок России. Почему?

— Надо спросить у руководителей футбольных клубов, почему они так относятся к некогда очень престижному турниру. Испокон веков это был ценный титул, не нами придумано, а теперь они ломают эту традицию. Раньше за Кубок бились так же, как за чемпионат, а то и пожестче. Постепенно кому-то пришла в голову бредовая мысль, что сил футболистам якобы не хватит, что надо экономить силы, на два фронта не играть. Экономить силы — значит плохо тренироваться. С этой идеей пошла деградация российского футбола. И беда, наверное, в том, что тренерам и игрокам подчас нужно найти причину, чтобы плохо тренироваться, готовиться. За границей ведущие футболисты играют по 70 игр, у нас — 40. Там через два дня на третий играют, у нас сыграли десять туров раз в неделю — и они уже все устали, с травмами по полкоманды. Это как вообще понимать? Виталий Мутко как-то правильно говорил — надо возвращать финал Кубка на центральный стадион в «Лужниках». При всем уважении — кто пойдет на финал «СКА-Хабаровск» — «Тосно»? Такая девальвация турнира — полное безобразие, — отметил Колосков.

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