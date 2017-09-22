— Клубы элитного футбольного дивизиона игнорируют Кубок России. Почему?

— Надо спросить у руководителей футбольных клубов, почему они так относятся к некогда очень престижному турниру. Испокон веков это был ценный титул, не нами придумано, а теперь они ломают эту традицию. Раньше за Кубок бились так же, как за чемпионат, а то и пожестче. Постепенно кому-то пришла в голову бредовая мысль, что сил футболистам якобы не хватит, что надо экономить силы, на два фронта не играть. Экономить силы — значит плохо тренироваться. С этой идеей пошла деградация российского футбола. И беда, наверное, в том, что тренерам и игрокам подчас нужно найти причину, чтобы плохо тренироваться, готовиться. За границей ведущие футболисты играют по 70 игр, у нас — 40. Там через два дня на третий играют, у нас сыграли десять туров раз в неделю — и они уже все устали, с травмами по полкоманды. Это как вообще понимать? Виталий Мутко как-то правильно говорил — надо возвращать финал Кубка на центральный стадион в «Лужниках». При всем уважении — кто пойдет на финал «СКА-Хабаровск» — «Тосно»? Такая девальвация турнира — полное безобразие, — отметил Колосков.