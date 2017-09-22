«Енисей» сенсационно разгромил «Ахмат» в Кубке России по футболу
Красноярцы полностью переиграли соперника, несмотря на разницу в классе.
Футболисты «Енисея» сенсационно разгромили грозненский «Ахмат» в рамках 1/16 финала Кубка России. Матч прошел 21 сентября на поле стадиона «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске.
Несмотря на разницу в классе, хозяева сразу завладели инициативой, раз за разом проводя опасные атаки на ворота грозненцев. Активность в нападении принесла успех уже в первом тайме — на 35-й минуте Никита Чичерин красивым дальним ударом вывел «Енисей» вперед. До перерыва счет не изменился — 1:0.
Во втором тайме красноярцы продолжили навязывать сопернику свою игру, в то время как «Ахмат» не смог ничего противопоставить. На 62-й минуте «красно-синие» удвоили преимущество — Александр Кутьин переправил мяч в ворота одним касанием. Спустя девять минут счет стал разгромным — гол забил Алексей Исаев.
Попытки «Ахмата» хотя бы сократить отставание ни к чему не привели. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу «Енисея» — 3:0.
Главный тренер грозненской команды Олег Кононов извинился перед болельщиками за поражение. Также специалист отметил хорошую игру красноярцев.
«Хочу поздравить «Енисей» с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в
Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев назвал игру своей команды фантастической. При этом он подчеркнул, что долгого празднования победы не планируется
«Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне команды
Матч вызвал ажиотаж среди красноярских болельщиков. Игру в прямом эфире транслировали несколько городских баров. На стадионе присутствовал губернатор Виктор Толоконский.
После матча соцсети «Енисея» буквально атаковали болельщики со всей России. Любители футбола поздравляли красноярцев с победой и отмечали хорошую игру, показанную против команды РФПЛ. Также фанаты подчеркивали уникальность успеха — «Енисей» оставил в запасе нескольких игроков основы, в то время как «Ахмат» выставил на матч сильнейший состав.
В 1/8 финала красноярской команде предстоит сыграть с «Лучом-Энергией» из Владивостока. В своей паре дальневосточники оказались сильнее махачкалинского «Анжи» — 2:0. Матч пройдет в конце октября.
Стоит отметить, что на стадии 1/16 финала вылетели 10 команд РФПЛ из 16. В следующую стадию турнира пробились лишь шесть представителей элитного дивизиона — «Спартак» (Москва), «Рубин» (Казань), «Тосно» (Ленинградская область), «СКА-Хабаровск», «Ростов» и «Амкар» (Пермь). При этом в 1/8 финала сыграют сразу девять команд из ФНЛ, что стало историческим рекордом. Также продолжает борьбу «Спартак-Нальчик», представляющий ПФЛ — в 1/16 финала южная команда сенсационно обыграла московское «Динамо».
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