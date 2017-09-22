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22 сентября 2017, 0:56 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

«Зенит» — без Кубка. Шанс для «Спартака»

В среду Кубок России покинули ЦСКА и «Краснодар», вчера — неожиданно проиграли «Зенит» и «Локомотив». Всего из турнира вылетело 10 команд РФПЛ. Из топ-клубов в сетке остался только «Спартак».

Кубок России покинули ЦСКА и Краснодар Зенит и <span class=error>Локо</span>. Всего вылетело 10 команд <span class=error>РФПЛ</span>. Из <nobr>топ-клубов</nobr> в сетке — только Спартак. Увеличить
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© Спорт-Экспресс

Евгений ЗЫРЯНКИН

Фавориты сыпались с кубковых веток гроздьями и валились плашмя, как костяшки домино. Следя за хроникой 1/16 финала, где два дня подряд каждые час-полтора всплывали все новые и новые названия вылетевших клубов премьер-лиги, можно было вообразить себя в генеральной ставке, куда стекаются донесения из городов, поочередно занимаемых противником, или в штабе ЧС, где следят за шествием разрушительного урагана. «Краснодар» бесславно пал. ЦСКА, бросив в бой молодежь и резервистов, не сдюжил. «Урал», майский финалист, разгромлен. «Локомотив», майский триумфатор, почти спасся — и все равно отправился под откос. «Ахмат» во всеоружии получил шах и мат.

Последним огоньком на карте бедствий полыхала Северная столица. Там целый час шел ко дну Невы «Зенит», топимый земляками из «Динамо». Потом вроде бы выплыл, глотнул воздуха — и все-таки пустил пузыри, оставив лишь круги на воде.

А ведь казалось, что после тотального обнуления фаворитов финал «Зенит» — «Спартак» неминуем. Но получите «Динамо» вместо «Зенита» — и распишитесь.

В том, что команды высшего дивизиона увязают и гибнут возле кромок кубковой паутины, а не где-то ближе к середине, нет абсолютно ничего дурного. Тем и прекрасен турнир, что дает шанс, иногда даже исторический, младшим по рангу. Для того он, собственно, и зазывает к себе все клубы, назвавшиеся профессиональными, а не только элиту. То же «Динамо», будучи ленинградским и преуспевающим, ни разу не вытворяло в Кубке чего-нибудь приметного — а теперь впишет в свою биографию легендарный выигрыш. И у хабаровских армейцев с прошлой осени, а у «Тосно» — уже три весны — хранятся в летописях и под сердцем славные победы, и Курск отныне имеет повод хвастаться. Тысячи болельщиков небольших команд годами грезят о больших достижениях, в сумме их миллионы — и когда им наконец-то удается выставить миллионеров из Кубка, нет ни одного повода говорить о том, что это неправильно и плохо. Все правильно, ребята. Это — Кубок!

И глупо сожалеть о том, что на следующих стадиях не будет топ-матчей. Тех, что с яркими вывесками. В Кубке, если воспринимать его без пристрастий и субъективных претензий, каждая встреча по-своему топовая. Пропорции РФПЛ и ФНЛ в нем интересны только для статистики, но не отражаются на качестве футбола (в Кубке оно чаще всего вторично) и уж точно не оказывают решающего влияния на турнирную интригу. Кто бы ни прошел дальше, борьба в любом случае будет вестись, как говорится, «от ножа», а в финале непременно, как всегда и бывало, сойдутся те, кто сильнее хотел и больше сумел. Даже если у них не звонкие имена и куцые трофейные полки.

Использование в кубковых матчах резервистов — целым боекомплектом или в трактовке ротации — тоже никакая не крамола. Во-первых, каждая команда вольна сама себе определять задачи и ставить цели, и Кубок запросто может в них не вписаться — или же проходить как раз платформой для обкатки молодняка и практики для запасной обоймы. Во-вторых, нередко случается, что и основа, да с полной выкладкой, получает оплеухи от нижестоящих. Тут никогда не угадаешь, и незачем угадывать: решай по-своему, а игра рассудит.

Конечно, со стороны кажется, что в проходных встречах чемпионата «играть в ротацию» куда полезнее, а то и умнее, чем на Кубок, где ставка — не очки, а выживание. Да и нет, согласитесь, здравого смысла в расчете на тех, кто никогда прежде, кроме, может быть, двусторонок, таким составом на поле не выходил. Сыгранность у запасных тех же «Зенита» и «Краснодара» в несколько раз хуже, чем у команд ФНЛ, к тому же крепко мотивированных, готовившихся к этой встрече месяц, а не три коротких дня, да еще и на своем поле. Но тут уж хозяин (в данном случае тренер) — барин. Ему в конце концов и отвечать за конфуз. Шалимов в среду, Семин и Манчини вчера, Каррера год назад, как и положено, отдувались за всех, хотя на поле не выходили и голы не пропускали. Потому что Кубок ошибок не прощает никому — даже самым заслуженным и уважаемым.

Теперь главным фаворитом турнира выглядит «Спартак». Обойдется ли он без ошибок?..

21.09.2017 20:00 Зрители 37123 Плей-офф: 1/16 финала Санкт-Петербург
Динамо СПб 3:2 ДВ Зенит
Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
Александр Точилин Роберто Манчини
Голы
37′ Артем Кулишев 32
43′ Максим Барсов 10
112′ Артем Кулишев 32
5 Леандро Паредес 60′
7 Дмитрий Полоз 62′
Составы
Денис Книга 14
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
32′ Евгений Песегов (к) 7
74′ Сандро Цвейба 5
Максим Барсов 10
Артем Кулишев 32
73′ Иван Соловьев 90
117′ Михаил Маркосов 9
84′ Максим Рогов 11
Михаил Коваленко 15
64′ Александр Коротаев 13
Павел Киреенко 55
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 10′
25 Иван Новосельцев
10 Эмилиано Ариэль Ригони
5 Леандро Паредес
55 Кирилл Капленко 110′
18 Юрий Жирков 54′
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа 113′
22 Артем Дзюба
7 Дмитрий Полоз 73′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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