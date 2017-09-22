Евгений ЗЫРЯНКИН

Фавориты сыпались с кубковых веток гроздьями и валились плашмя, как костяшки домино. Следя за хроникой 1/16 финала, где два дня подряд каждые час-полтора всплывали все новые и новые названия вылетевших клубов премьер-лиги, можно было вообразить себя в генеральной ставке, куда стекаются донесения из городов, поочередно занимаемых противником, или в штабе ЧС, где следят за шествием разрушительного урагана. «Краснодар» бесславно пал. ЦСКА, бросив в бой молодежь и резервистов, не сдюжил. «Урал», майский финалист, разгромлен. «Локомотив», майский триумфатор, почти спасся — и все равно отправился под откос. «Ахмат» во всеоружии получил шах и мат.

Последним огоньком на карте бедствий полыхала Северная столица. Там целый час шел ко дну Невы «Зенит», топимый земляками из «Динамо». Потом вроде бы выплыл, глотнул воздуха — и все-таки пустил пузыри, оставив лишь круги на воде.

А ведь казалось, что после тотального обнуления фаворитов финал «Зенит» — «Спартак» неминуем. Но получите «Динамо» вместо «Зенита» — и распишитесь.

В том, что команды высшего дивизиона увязают и гибнут возле кромок кубковой паутины, а не где-то ближе к середине, нет абсолютно ничего дурного. Тем и прекрасен турнир, что дает шанс, иногда даже исторический, младшим по рангу. Для того он, собственно, и зазывает к себе все клубы, назвавшиеся профессиональными, а не только элиту. То же «Динамо», будучи ленинградским и преуспевающим, ни разу не вытворяло в Кубке чего-нибудь приметного — а теперь впишет в свою биографию легендарный выигрыш. И у хабаровских армейцев с прошлой осени, а у «Тосно» — уже три весны — хранятся в летописях и под сердцем славные победы, и Курск отныне имеет повод хвастаться. Тысячи болельщиков небольших команд годами грезят о больших достижениях, в сумме их миллионы — и когда им наконец-то удается выставить миллионеров из Кубка, нет ни одного повода говорить о том, что это неправильно и плохо. Все правильно, ребята. Это — Кубок!

И глупо сожалеть о том, что на следующих стадиях не будет топ-матчей. Тех, что с яркими вывесками. В Кубке, если воспринимать его без пристрастий и субъективных претензий, каждая встреча по-своему топовая. Пропорции РФПЛ и ФНЛ в нем интересны только для статистики, но не отражаются на качестве футбола (в Кубке оно чаще всего вторично) и уж точно не оказывают решающего влияния на турнирную интригу. Кто бы ни прошел дальше, борьба в любом случае будет вестись, как говорится, «от ножа», а в финале непременно, как всегда и бывало, сойдутся те, кто сильнее хотел и больше сумел. Даже если у них не звонкие имена и куцые трофейные полки.

Использование в кубковых матчах резервистов — целым боекомплектом или в трактовке ротации — тоже никакая не крамола. Во-первых, каждая команда вольна сама себе определять задачи и ставить цели, и Кубок запросто может в них не вписаться — или же проходить как раз платформой для обкатки молодняка и практики для запасной обоймы. Во-вторых, нередко случается, что и основа, да с полной выкладкой, получает оплеухи от нижестоящих. Тут никогда не угадаешь, и незачем угадывать: решай по-своему, а игра рассудит.

Конечно, со стороны кажется, что в проходных встречах чемпионата «играть в ротацию» куда полезнее, а то и умнее, чем на Кубок, где ставка — не очки, а выживание. Да и нет, согласитесь, здравого смысла в расчете на тех, кто никогда прежде, кроме, может быть, двусторонок, таким составом на поле не выходил. Сыгранность у запасных тех же «Зенита» и «Краснодара» в несколько раз хуже, чем у команд ФНЛ, к тому же крепко мотивированных, готовившихся к этой встрече месяц, а не три коротких дня, да еще и на своем поле. Но тут уж хозяин (в данном случае тренер) — барин. Ему в конце концов и отвечать за конфуз. Шалимов в среду, Семин и Манчини вчера, Каррера год назад, как и положено, отдувались за всех, хотя на поле не выходили и голы не пропускали. Потому что Кубок ошибок не прощает никому — даже самым заслуженным и уважаемым.

Теперь главным фаворитом турнира выглядит «Спартак». Обойдется ли он без ошибок?..