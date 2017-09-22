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22 сентября 2017, 0:36 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Гендиректор петербургского «Динамо»: судейство в матче с «Зенитом» было непредвзятым

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Судейство в матче 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургскими «Динамо» и «Зенитом» было абсолютно нормальным и непредвзятым. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный «Динамо» Дмитрий Рубашко.

«Динамо», выступающее в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в четверг со счетом 3:2 обыграло «Зенит», лидирующий в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в дополнительное победный мяч с пенальти забил динамовский полузащитник Артем Кулишев, оформивший дубль. После матча главный тренер «Зенита» итальянец Роберто Манчини выразил неудовлетворение работой судейской бригады.

«Ругать судей или хвалить — дело неблагодарное. Если этих судей назначили на такой матч, значит, они являются квалифицированными. Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии», — сказал Рубашко.

Собеседник ТАСС отметил характер игроков «Динамо». «Ребята проявили спортивный характер, спортивную злость. Главную роль сыграла мотивация, которой “Зениту”, думаю, не хватило, и, конечно, нашему сопернику было тяжело из-за того, что он остался вдесятером. Игра получилась хорошей, думаю, праздник футбола удался, много голов, много борьбы, думаю, что болельщикам понравилось», — сказал генеральный директор санкт-петербургского клуба.

«Зенит» является командой высокого уровня. А топ-клубам зачастую сложнее играть с командами из более низких дивизионов, так как труднее найти мотивацию. Они выходят не с таким настроем, как обычно, это психология, от этого никуда не деться, — сказал Рубашко.

«Динамо» следует духу победителей

Конкретной задачи на Кубок России у «Динамо» нет. «Надо идти дальше, готовиться к следующей игре. В чемпионате ФНЛ наша задачей является закрепиться в лиге, в Кубке — играть максимально. Спортсмен должен выходить на поле, чтобы выигрывать, должен быть дух победителей, мы стараемся следовать этому», — сказал Рубашко.

На вопрос, получат ли игроки «Динамо» повышенные премиальные за победу над «Зенитом», генеральный директор клуба ответил: «Премиальные были объявлены заранее. Ничего сверхъестественного».

Рубашко также отметил, что финансовых проблем у «Динамо» нет. «У нас на данный момент все стабильно. Надеемся, что так же будет и в дальнейшем», — сказал он.

В 1/8 финала «Динамо» сыграет со «СКА-Хабаровском». Игра пройдет в Хабаровске, матч запланирован на 25 октября.

21.09.2017 20:00 Зрители 37123 Плей-офф: 1/16 финала Санкт-Петербург
Динамо СПб 3:2 ДВ Зенит
Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
Александр Точилин Роберто Манчини
Голы
37′ Артем Кулишев 32
43′ Максим Барсов 10
112′ Артем Кулишев 32
5 Леандро Паредес 60′
7 Дмитрий Полоз 62′
Составы
Денис Книга 14
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
32′ Евгений Песегов (к) 7
74′ Сандро Цвейба 5
Максим Барсов 10
Артем Кулишев 32
73′ Иван Соловьев 90
117′ Михаил Маркосов 9
84′ Максим Рогов 11
Михаил Коваленко 15
64′ Александр Коротаев 13
Павел Киреенко 55
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 10′
25 Иван Новосельцев
10 Эмилиано Ариэль Ригони
5 Леандро Паредес
55 Кирилл Капленко 110′
18 Юрий Жирков 54′
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа 113′
22 Артем Дзюба
7 Дмитрий Полоз 73′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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