Гендиректор петербургского «Динамо»: судейство в матче с «Зенитом» было непредвзятым

«Динамо», выступающее в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в четверг со счетом 3:2 обыграло «Зенит», лидирующий в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в дополнительное победный мяч с пенальти забил динамовский полузащитник Артем Кулишев, оформивший дубль. После матча главный тренер «Зенита» итальянец Роберто Манчини выразил неудовлетворение работой судейской бригады.

«Ругать судей или хвалить — дело неблагодарное. Если этих судей назначили на такой матч, значит, они являются квалифицированными. Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии», — сказал Рубашко.

Собеседник ТАСС отметил характер игроков «Динамо». «Ребята проявили спортивный характер, спортивную злость. Главную роль сыграла мотивация, которой “Зениту”, думаю, не хватило, и, конечно, нашему сопернику было тяжело из-за того, что он остался вдесятером. Игра получилась хорошей, думаю, праздник футбола удался, много голов, много борьбы, думаю, что болельщикам понравилось», — сказал генеральный директор санкт-петербургского клуба.

«Зенит» является командой высокого уровня. А топ-клубам зачастую сложнее играть с командами из более низких дивизионов, так как труднее найти мотивацию. Они выходят не с таким настроем, как обычно, это психология, от этого никуда не деться, — сказал Рубашко.

«Динамо» следует духу победителей

Конкретной задачи на Кубок России у «Динамо» нет. «Надо идти дальше, готовиться к следующей игре. В чемпионате ФНЛ наша задачей является закрепиться в лиге, в Кубке — играть максимально. Спортсмен должен выходить на поле, чтобы выигрывать, должен быть дух победителей, мы стараемся следовать этому», — сказал Рубашко.

На вопрос, получат ли игроки «Динамо» повышенные премиальные за победу над «Зенитом», генеральный директор клуба ответил: «Премиальные были объявлены заранее. Ничего сверхъестественного».

Рубашко также отметил, что финансовых проблем у «Динамо» нет. «У нас на данный момент все стабильно. Надеемся, что так же будет и в дальнейшем», — сказал он.

В 1/8 финала «Динамо» сыграет со «СКА-Хабаровском». Игра пройдет в Хабаровске, матч запланирован на 25 октября.