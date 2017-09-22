Эмилиано Ригони: Нужно поддержать Капленко и перестать думать об этом матче
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони после вылета команды из розыгрыша Кубка России от петербургского «Динамо» (2:3 д.в.) заявил, что команда должна поддержать 18-летнего хавбека Кирилла Капленко (фол игрока привел к назначению пенальти, с которого был забит решающий мяч. — Прим. «СЭ»).
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Также аргентинец признал, что команда немного «проспала» первый тайм.
— Что случилось с командой? Думали, что «Динамо» будет слабее?
— Нет, мы никогда не думаем о таких вещах. В футболе происходит подобное, мы немного «проспали» первый тайм, потом смогли вернуться в игру, забили два мяча, но пропустили с пенальти. Это может произойти с кем угодно, но ничего страшного — нам нужно поддержать Капленко, он совсем молодой парень, недавно дебютировавший в первой команде. Нужно двигаться дальше и перестать думать об этом матче, потому что уже в выходные нам снова играть — и мы должны заработать три очка.
— Как вам поле?
— Оно сегодня было хуже, чем обычно. Достаточно ровное, но с большим количеством песка. Но это не извиняет нас — мы должны побеждать на любом поле.
— А с открытой крышей играть сложнее?
— Нет. Мы должны быть готовы играть на 100 процентов в любой ситуации — это то, что от нас всегда требует главный тренер. Сегодня мы сыграли плохо, не смогли порадовать наших болельщиков на трибунах, поэтому разъезжаемся по домам в отвратительном настроении. (Егор БЫЧКОВ).