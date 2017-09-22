Геннадий Орлов: Мевля и Новосельцев — тихоходы! А Дзюба вышел поздно
Комментатор матча «Динамо» СПб — «Зенит» раскритиковал защиту команды Роберто Манчини.
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Видимо, что-то случилось...
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— В России появилось еще одно дерби! — начал Орлов. — Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!
— «Зенит» недооценил соперника?
— Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты «Динамо» — молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.
— К защите «Зенита» самые большие претензии?
— В центре обороны у Манчини были
— Может быть, это был вообще единственный шанс у Новосельцева в этом сезоне…
— Не убедил нас, не убедил.
— К Лодыгину тоже серьезные вопросы?
— Чувствовалась его нервозность. Дело, видимо, в психологии. Не исключаю, на него давит то, что он выпал из основного состава.
— Может быть, зря Манчини не включил Кокорина в заявку?
— Это решение тренера, ему виднее. Захотел предоставить Александру отдых, дать передышку.
— И
— Молодцы. Но
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