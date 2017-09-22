К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В России появилось еще одно дерби! — начал Орлов. — Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!

— «Зенит» недооценил соперника?

— Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты «Динамо» — молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.

— К защите «Зенита» самые большие претензии?

— В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну медленные! Нельзя так играть.

— Может быть, это был вообще единственный шанс у Новосельцева в этом сезоне…

— Не убедил нас, не убедил.

— К Лодыгину тоже серьезные вопросы?

— Чувствовалась его нервозность. Дело, видимо, в психологии. Не исключаю, на него давит то, что он выпал из основного состава.

— Может быть, зря Манчини не включил Кокорина в заявку?

— Это решение тренера, ему виднее. Захотел предоставить Александру отдых, дать передышку.

— И все-таки игроки «Зенита» — мужики, раз вернулись в игру после 0:2?