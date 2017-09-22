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22 сентября 2017, 0:04 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Мевля и Новосельцев — тихоходы! А Дзюба вышел поздно

Комментатор матча «Динамо» СПб — «Зенит» раскритиковал защиту команды Роберто Манчини.

Комментатор матча Динамо <span class=error>СПб</span> — Зенит раскритиковал защиту команды <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span>. Увеличить
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— В России появилось еще одно дерби! — начал Орлов. — Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!

— «Зенит» недооценил соперника?

— Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты «Динамо» — молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.

— К защите «Зенита» самые большие претензии?

— В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну медленные! Нельзя так играть.

— Может быть, это был вообще единственный шанс у Новосельцева в этом сезоне…

— Не убедил нас, не убедил.

— К Лодыгину тоже серьезные вопросы?

— Чувствовалась его нервозность. Дело, видимо, в психологии. Не исключаю, на него давит то, что он выпал из основного состава.

— Может быть, зря Манчини не включил Кокорина в заявку?

— Это решение тренера, ему виднее. Захотел предоставить Александру отдых, дать передышку.

— И все-таки игроки «Зенита» — мужики, раз вернулись в игру после 0:2?

— Молодцы. Но чуть-чуть не хватило. Возможно, Дзюбу стоило выпустить пораньше. Не хватало мощи в атаке в дополнительное время. Вышел он, наверное, поздновато, после третьего гола.

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