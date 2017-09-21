Роберто Манчини: Матч омрачен судейскими ошибками
Главный тренер «Зенита» на
пресс-конференции неожиданно хвалил Капленко и говорил о работе арбитра.
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Гоша ЧЕРНОВ
из
— Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно…
— Я отношусь ко всем матчам очень серьезно, — ответил Манчини. — Не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.
— Атмосфера
— Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в
— Вылет для вас — трагедия?
— Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве.
— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко. И не считаете ли вы это решение ошибкой?
— Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле.
— Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно…
— Я отношусь ко всем матчам очень серьезно. Я не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.
— Атмосфера
— Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в
Александр ТОЧИЛИН: «ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗА ПОБЕДУ ВЫШЕ, ЧЕМ В ФНЛ»
— Думали, что дадим достойный бой, — начал главный тренер питерского «Динамо». — Но я не совсем верил, что будет победа.
— Как вы настраивали команду в перерыве, когда команда вела 2:0?
— Мы говорили только о рабочих моментах. Дело в психологии, именно она нас подвела во втором тайме. Мы хотели сыграть аккуратно, осторожно, но дрогнули
— Роберто Манчини сказал, что игру сломали судейские ошибки. Вы их видели?
— Не знаю, о чем он говорил. Удаление было чистым. Пенальти — футболист выигрывает корпус и сзади его сбивают… У нас тоже есть внутренние перевезти к судейству, потому что судья трактовал одни и те же моменту в пользу «Зенита».
— Вас не смущала поддержка соперника трибунами на номинально домашнем матче?
— Мы не избалованы такой публикой, потому и согласились здесь играть. Хотели, чтобы это был праздник для города. Говорят, что «Динамо» возрождается. Может, эта игра станет отправной точкой для возрождения дерби.
— Был ли финансовый стимул у команды?
— Я встретил в коридоре у раздевалки генерального директора, потом пошел на
— Десять клубов
— Я думаю, да.
|21.09.2017 20:00
|Зрители 37123
|Плей-офф: 1/16 финала
|Санкт-Петербург
|Динамо СПб
|3:2 ДВ
|Зенит
|Основное время: 2:2 (2:0)
|Александр Точилин
|Роберто Манчини
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
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