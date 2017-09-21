Роберто Манчини: Матч омрачен судейскими ошибками

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Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга

— Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно…

— Я отношусь ко всем матчам очень серьезно, — ответил Манчини. — Не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.

— Атмосфера чем-то напоминала миланское или римское дерби?

— Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в премьер-лиге. По крайней мере, не надо было бы никуда ехать.

— Вылет для вас — трагедия?

— Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве.

— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко. И не считаете ли вы это решение ошибкой?

— Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле.

— Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно…

— Я отношусь ко всем матчам очень серьезно. Я не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.

— Атмосфера чем-то напоминала миланское или римское дерби?

— Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в премьер-лиге. По крайней мере, не надо было никуда ехать.

Александр ТОЧИЛИН: «ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗА ПОБЕДУ ВЫШЕ, ЧЕМ В ФНЛ»

— Думали, что дадим достойный бой, — начал главный тренер питерского «Динамо». — Но я не совсем верил, что будет победа.

— Как вы настраивали команду в перерыве, когда команда вела 2:0?

— Мы говорили только о рабочих моментах. Дело в психологии, именно она нас подвела во втором тайме. Мы хотели сыграть аккуратно, осторожно, но дрогнули чуть-чуть. Ребята молодцы, что все-таки справились. Надеюсь, будем играть с таким настроем и в других матчах.

— Роберто Манчини сказал, что игру сломали судейские ошибки. Вы их видели?

— Не знаю, о чем он говорил. Удаление было чистым. Пенальти — футболист выигрывает корпус и сзади его сбивают… У нас тоже есть внутренние перевезти к судейству, потому что судья трактовал одни и те же моменту в пользу «Зенита».

— Вас не смущала поддержка соперника трибунами на номинально домашнем матче?

— Мы не избалованы такой публикой, потому и согласились здесь играть. Хотели, чтобы это был праздник для города. Говорят, что «Динамо» возрождается. Может, эта игра станет отправной точкой для возрождения дерби.

— Был ли финансовый стимул у команды?

— Я встретил в коридоре у раздевалки генерального директора, потом пошел на пресс-конференцию. Премиальные у нас есть за каждую игру. Сейчас они были чуть выше, чем в первенстве.

— Десять клубов премьер-лиги вылетели. На руку это «Динамо»?

— Я думаю, да.