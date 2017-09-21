Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31086098/
21 сентября 2017, 23:25 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Матч омрачен судейскими ошибками

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции неожиданно хвалил Капленко и говорил о работе арбитра.

Главный тренер Зенита — о вылете из Кубка России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга

— Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно…

— Я отношусь ко всем матчам очень серьезно, — ответил Манчини. — Не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.

— Атмосфера чем-то напоминала миланское или римское дерби?

— Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в премьер-лиге. По крайней мере, не надо было бы никуда ехать.

— Вылет для вас — трагедия?

— Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве.

— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко. И не считаете ли вы это решение ошибкой?

— Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле.

— Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно…

— Я отношусь ко всем матчам очень серьезно. Я не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.

— Атмосфера чем-то напоминала миланское или римское дерби?

— Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в премьер-лиге. По крайней мере, не надо было никуда ехать.

Александр ТОЧИЛИН: «ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗА ПОБЕДУ ВЫШЕ, ЧЕМ В ФНЛ»

— Думали, что дадим достойный бой, — начал главный тренер питерского «Динамо». — Но я не совсем верил, что будет победа.

— Как вы настраивали команду в перерыве, когда команда вела 2:0?

— Мы говорили только о рабочих моментах. Дело в психологии, именно она нас подвела во втором тайме. Мы хотели сыграть аккуратно, осторожно, но дрогнули чуть-чуть. Ребята молодцы, что все-таки справились. Надеюсь, будем играть с таким настроем и в других матчах.

— Роберто Манчини сказал, что игру сломали судейские ошибки. Вы их видели?

— Не знаю, о чем он говорил. Удаление было чистым. Пенальти — футболист выигрывает корпус и сзади его сбивают… У нас тоже есть внутренние перевезти к судейству, потому что судья трактовал одни и те же моменту в пользу «Зенита».

— Вас не смущала поддержка соперника трибунами на номинально домашнем матче?

— Мы не избалованы такой публикой, потому и согласились здесь играть. Хотели, чтобы это был праздник для города. Говорят, что «Динамо» возрождается. Может, эта игра станет отправной точкой для возрождения дерби.

— Был ли финансовый стимул у команды?

— Я встретил в коридоре у раздевалки генерального директора, потом пошел на пресс-конференцию. Премиальные у нас есть за каждую игру. Сейчас они были чуть выше, чем в первенстве.

— Десять клубов премьер-лиги вылетели. На руку это «Динамо»?

— Я думаю, да.

21.09.2017 20:00 Зрители 37123 Плей-офф: 1/16 финала Санкт-Петербург
Динамо СПб 3:2 ДВ Зенит
Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
Александр Точилин Роберто Манчини
Голы
37′ Артем Кулишев 32
43′ Максим Барсов 10
112′ Артем Кулишев 32
5 Леандро Паредес 60′
7 Дмитрий Полоз 62′
Составы
Денис Книга 14
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
32′ Евгений Песегов (к) 7
74′ Сандро Цвейба 5
Максим Барсов 10
Артем Кулишев 32
73′ Иван Соловьев 90
117′ Михаил Маркосов 9
84′ Максим Рогов 11
Михаил Коваленко 15
64′ Александр Коротаев 13
Павел Киреенко 55
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 10′
25 Иван Новосельцев
10 Эмилиано Ариэль Ригони
5 Леандро Паредес
55 Кирилл Капленко 110′
18 Юрий Жирков 54′
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа 113′
22 Артем Дзюба
7 Дмитрий Полоз 73′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо СПб
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси