Роберто Манчини: Матч был омрачен судейскими ошибками
Главный тренер «Зенита» после поражения от петербургского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России заявил, что команда собиралась дойти как минимум до финала турнира.
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Специалист отставлся доволен тем, что его подопечные проявили бойцовские качестве в неполном составе.
— Вылет для вас является трагедией?
— Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве. (Гоша ЧЕРНОВ).
|21.09.2017 20:00
|Зрители 37123
|Плей-офф: 1/16 финала
|Санкт-Петербург
|Динамо СПб
|3:2 ДВ
|Зенит
|Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
|Александр Точилин
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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