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21 сентября 2017, 23:20 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Матч был омрачен судейскими ошибками

Главный тренер «Зенита» после поражения от петербургского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России заявил, что команда собиралась дойти как минимум до финала турнира.

Главный тренер Зенита после поражения от петербургского Динамо в 1/16 финала Кубка России заявил что команда собиралась дойти как минимум до финала турнира. Увеличить
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Специалист отставлся доволен тем, что его подопечные проявили бойцовские качестве в неполном составе.

— Вылет для вас является трагедией?

— Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве. (Гоша ЧЕРНОВ).

21.09.2017 20:00 Зрители 37123 Плей-офф: 1/16 финала Санкт-Петербург
Динамо СПб 3:2 ДВ Зенит
Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
Александр Точилин Роберто Манчини
Голы
37′ Артем Кулишев 32
43′ Максим Барсов 10
112′ Артем Кулишев 32
5 Леандро Паредес 60′
7 Дмитрий Полоз 62′
Составы
Денис Книга 14
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
32′ Евгений Песегов (к) 7
74′ Сандро Цвейба 5
Максим Барсов 10
Артем Кулишев 32
73′ Иван Соловьев 90
117′ Михаил Маркосов 9
84′ Максим Рогов 11
Михаил Коваленко 15
64′ Александр Коротаев 13
Павел Киреенко 55
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 10′
25 Иван Новосельцев
10 Эмилиано Ариэль Ригони
5 Леандро Паредес
55 Кирилл Капленко 110′
18 Юрий Жирков 54′
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа 113′
22 Артем Дзюба
7 Дмитрий Полоз 73′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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