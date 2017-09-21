Роберто Манчини: Матч был омрачен судейскими ошибками

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Специалист отставлся доволен тем, что его подопечные проявили бойцовские качестве в неполном составе.

— Вылет для вас является трагедией?

— Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками. Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве. (Гоша ЧЕРНОВ).