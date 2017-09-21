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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/31085910/
21 сентября 2017, 23:18 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В четверг были сыграны оставшиеся матчи 1/16 финала Кубка России по футболу. В следующую стадию вышли «СКА-Хабаровск», нижегородский «Олимпиец», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», красноярский «Енисей» и петербургское «Динамо».

Таким образом, сформировались все пары 1/8 финала, которые выглядят следующим образом: «Динамо» (Санкт- Петербург) — «СКА-Хабаровск», «Олимпиец» — «Шинник», «Авангард» — «Тамбов», «Ростов» — «Амкар», «Спартак» — «Спартак-Нальчик», «Крылья Советов» — «Рубин», «Томь» — «Тосно», «Енисей» — «Луч-Энергия».

Матчи 1/8 финала пройдут в конце октября, хозяин поля определится по результатам жеребьевки.
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