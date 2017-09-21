Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА — «Спартак»
«Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.
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«Ленинградское дерби» — это интересно!
В это почти невозможно поверить, однако в кубковом турнире были времена, когда ленинградское дерби «Динамо СПб» — «Зенит» собирало на стадионе имени Кирова 100 тысяч зрителей. В мае 1965 года, тоже на стадии 1/16 финала
Сегодня арена «Санкт-Петербург», наследник стадиона имени Кирова, конечно же, не имела шансов привлечь на трибуны 100 тысяч человек. Как минимум, по причине того, что просто не вмещает столько. Но матч «Динамо СПб» — «Зенит» всё равно вызвал достаточно серьёзный интерес в Северной столице. На петербургское дерби в Кубке России пришло даже больше болельщиков, чем на московское дерби ЦСКА — «Спартак» в нынешнем чемпионате (37 230 и 24 000 зрителей соответственно. — Прим. «Чемпионата»).
Быстрое удаление Мевли
Не требовалось быть экспертом в футболе, чтобы предсказать, что Роберто Манчини пойдёт на максимальную ротацию состава. Из тех, кто три дня назад играл с первых минут с «Уфой», в основу попал только Кристиан Нобоа. Но в любом случае состав
«Зенит» начал игру по схеме 4−3−3, но уже по истечении девяти минут матча это не имело никакого значения. Манчини срочно пришлось менять план на игру. После равного, активного с обеих сторон дебюта динамовцы соорудили контрвыпад, который подарил им численное преимущество. У «Динамо СПб» прошёл пас за спину Михи Мевли, и словенский новичок лидера РФПЛ вынужден был сфолить, чтобы помешать Максиму Барсову забить. Это происходило как раз тогда, когда зенитовские фанаты зарядили «Один город — одна команда»! Тем не менее, номинальные хозяева доказывали на поле, что в Петербурге умеет играть в футбол не только «Зенит».
Три схемы за тайм
Когда
Это случилось уже при счёте 1:0. Команда Александра Точилина играла на удивление смело, грамотно и быстро. У нее здорово ходил мяч, а длинные передачи на форвардов постоянно напрягали оборону «Зенита». Скорее динамовцы напоминали итальянскую команду, а не
Минута, перевернувшая игру
Неудачные 45 минут поставили фаворита на грань катастрофы. По эмоциям на поле и трибунах, по заряжённости футболистов на борьбу игра действительно напоминала настоящее дерби. Если бы в Кубке России все матчи были такими, мы бы не жаловались на отсутствие интереса к «второстепенному» турниру. Любопытно, что Манчини в перерыве не захотел совершать замен, просто вернулся к четырём защитникам и поднял все линии высоко.
Несмотря ни на что, «Динамо СПб» в целом контролировало положение. «Зениту» помог реанимировать интригу не столько даже класс, сколько эмоции. Лидер чемпионата, не проигравший ни одного матча на внутренней арене,
Лодыгин не выручает
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|21.09.2017 20:00
|Зрители 37123
|Плей-офф: 1/16 финала
|Санкт-Петербург
|Динамо СПб
|3:2 ДВ
|Зенит
|Основное время: 2:2 (2:0)
|Александр Точилин
|Роберто Манчини
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
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