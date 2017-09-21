Григорян и «конченые свиньи». Как «Арарату» испортили день независимости

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Филипп ПАПЕНКОВ

с Восточной улицы

Московский «Арарат» — это само по себе звучит необычно. Добавим сюда звездные фамилии игроков — Лебеденко, Павлюченко, Ребко. Прибавим колоритнейшего главного тренера Григоряна. Не забудем про недавний скандал, который едва не привел к расформированию только-только родившегося клуба. И, конечно, вспомним, что «СКА-Хабаровск» — бывший клуб Григоряна, который он бросил в прошлом сезоне на полпути к премьер-лиге ради «Анжи».

Дальневосточники справились и без него, пробившись в элиту через стыки, но при этом затаили обиду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">На "Арарате" весьма многолюдно <a href="https://t.co/HsNAwKao3C">pic.twitter.com/HsNAwKao3C</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/910902916302671878">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я — часть истории “СКА-Хабаровска”, и мне доказывать болельщикам нечего. Скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают», — сказал известный своим красноречием тренер перед игрой и только подлил масла в огонь. Едва началась встреча, как угловой гостевой сектор принялся провоцировать Григоряна оскорбительной кричалкой.

Ответная реакция последовала быстро: уже через несколько секунд импульсивный специалист показал дальневосточным ультрас средний палец (и теперь наверняка получит штраф от почти однофамильца, возглавляющего КДК). Сделал он это под аплодисменты заполненной центральной трибуны, которую заняли поклонники «Арарата». Понятное дело, большую часть из них составляли представители армянской диаспоры. Причем хватало весьма солидных гостей: вип-парковка была под завязку забита «майбахами», «бентли» и прочими «гелендвагенами».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Маленькая Армения на ЗИЛе <a href="https://t.co/kJDGJ6hz5o">pic.twitter.com/kJDGJ6hz5o</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/910916195821457409">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Болели за хозяев отчаянно. Тем более что 21 сентября — День независимости Армении, ровно 26 лет назад по итогам всенародного референдума республика вышла из состава Советского Союза.

Но не помогло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На этот раз сдержался) <a href="https://t.co/sQniYwQt8k">pic.twitter.com/sQniYwQt8k</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/910906109556293632">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Нельзя сказать, что армейцы владели серьезным преимуществом, особенно после перерыва, но в целом их более высокий статус был заметен. И на гол Земченкова ударом головой в самом начале второго тайма гости ответили двумя мячами.

— Имели несколько стопроцентных моментов в первом тайме, не забили, а потом обидно пропустили со «стандарта», — сказал после матча главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский. — И все же проявили характер и заслуженно победили. Мы действовали более технично. Наверное, класс сказался. «Арарат» — хорошая команда, но до уровня премьер-лиги ей все равно далеко.

Григорян тоже признал справедливость результата:

— В первом тайме у соперника было ощутимое преимущество, которое он воплотил в два-три голевых момента, но нас выручил вратарь. Во втором тайме внесли коррективы, и они позволили нам забить. Увы, уровень соперника все-таки не позволил нам сыграть в свою силу. Обвинить команду в недонастрое невозможно, но хабаровчане победили заслуженно. Результат объективен, я это признаю.

И тут началось самое интересное: Григоряна спросили, с чем может быть связано столь агрессивное отношение к нему гостевых болельщиков. В глазах тренера появился блеск…

— Два года назад я принял команду, когда она была в подвале первой лиги. Поддубский, кстати, входил тогда в штаб, и мы титаническими усилиями спасли команду от вылета. Потом доукомплектовались, подготовились, и после 24 туров я оставил «СКА-Хабаровск» на 3-м месте. Через стыки команда, которую я создавал, вышла в премьер-лигу. Причем это был уже второй мой заход в Хабаровск, и первый тоже был самым успешным в истории клуба. Первый раз меня убрали, во второй я ушел сам. Так вот у меня один вопрос к этим товарищам. Я, конечно, могу сказать в ответ, кто они для меня. Но пройдет время, все устаканится, и останется история. Ее не обманешь. В ней будет сказано, что самый успешный тренер СКА — это Григорян. Как бы они ни пыжылись, как бы ни строили из себя быдло, я этого не принимаю. Они нормальные люди, просто притворяются. Есть мысль, что кто-то специально с ними работает. Потому что только безумный человек или конченая свинья может так относиться к тренеру, без которого СКА мог быть сейчас во втором дивизионе. Не исключаю, что с фанатами кто-то поработал в этом направлении. Кто это может быть? Не знаю, я же не Коломбо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">?Спич Григоряна о фанатах СКА-Хабаровска <a href="https://t.co/2KshYMZ6am">pic.twitter.com/2KshYMZ6am</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/910945159835193344">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>