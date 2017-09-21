Григорян и «конченые свиньи». Как «Арарату» испортили день независимости
Московский «Арарат» не сумел обыграть «СКА-Хабаровск» в национальный праздник Армении, хотя вел в счете. В 1/8 финала Кубка России пробились дальневосточники.
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Филипп ПАПЕНКОВ
с Восточной улицы
Московский «Арарат» — это само по себе звучит необычно. Добавим сюда звездные фамилии игроков — Лебеденко, Павлюченко, Ребко. Прибавим колоритнейшего главного тренера Григоряна. Не забудем про недавний скандал, который едва не привел к расформированию
Дальневосточники справились и без него, пробившись в элиту через стыки, но при этом затаили обиду.
«Я — часть истории “СКА-Хабаровска”, и мне доказывать болельщикам нечего. Скорее, наоборот, пусть они мне
Ответная реакция последовала быстро: уже через несколько секунд импульсивный специалист показал дальневосточным ультрас средний палец (и теперь наверняка получит штраф от почти однофамильца, возглавляющего КДК). Сделал он это под аплодисменты заполненной центральной трибуны, которую заняли поклонники «Арарата». Понятное дело, большую часть из них составляли представители армянской диаспоры. Причем хватало весьма солидных гостей:
Болели за хозяев отчаянно. Тем более что 21 сентября — День независимости Армении, ровно 26 лет назад по итогам всенародного референдума республика вышла из состава Советского Союза.
Но не помогло.
Нельзя сказать, что армейцы владели серьезным преимуществом, особенно после перерыва, но в целом их более высокий статус был заметен. И на гол Земченкова ударом головой в самом начале второго тайма гости ответили двумя мячами.
— Имели несколько стопроцентных моментов в первом тайме, не забили, а потом обидно пропустили со «стандарта», — сказал после матча главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский. — И все же проявили характер и заслуженно победили. Мы действовали более технично. Наверное, класс сказался. «Арарат» — хорошая команда, но до уровня
Григорян тоже признал справедливость результата:
— В первом тайме у соперника было ощутимое преимущество, которое он воплотил в
И тут началось самое интересное: Григоряна спросили, с чем может быть связано столь агрессивное отношение к нему гостевых болельщиков. В глазах тренера появился блеск…
— Два года назад я принял команду, когда она была в подвале первой лиги. Поддубский, кстати, входил тогда в штаб, и мы титаническими усилиями спасли команду от вылета. Потом доукомплектовались, подготовились, и после 24 туров я оставил «СКА-Хабаровск» на 3-м месте. Через стыки команда, которую я создавал, вышла в
|21.09.2017 19:00
|Зрители 700
|Плей-офф: 1/16 финала
|им. Стрельцова
|Арарат М
|1:2
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 0:0
|Александр Григорян
|Алексей Поддубский
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
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