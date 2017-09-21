Что с Промесом? И почему молчит «Спартак»?

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С чего все началось?

В конце матча «Кубань» — «Спартак» (0:2) нападающий красно-белых Квинси Промес, который забил оба мяча, почувствовал дискомфорт и попросил о замене. На 82-й минуте голландец ушел с поля прихрамывая. Вместо него в игру вступил Зелимхан Бакаев.

Что сказал Каррера.

На пресс-конференции главный тренер «Спартака» был оптимистичен. «С Квинси все нормально, повреждения нет».

Что сообщила пресс-служба.

Поздно вечером в среду на официальном сайте «Спартака» появилось сообщение под заголовком «Промес завтра пройдет обследование». Собственно, в таком же виде новость висела и весь следующий день. Пресс-служба красно-белых сообщила, что «голландец почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра».

Где и когда обследовали Промеса?

Согласно сайту красно-белых, Квинси должны были поставить диагноз «в одной из клиник Москвы». По данным «СЭ», обследование состоялось в 15.00 в столичном специализированном медицинском центре.

Что могло случиться с Квинси?

Вариантов два.

Первый: мышечный спазм, вызвавший болезненные ощущения. В этом ничего страшного нет, к «Ливерпулю» нападающий должен быть готов.

Второй: надрыв различной степени тяжести. Это чревато восстановлением сроком от двух недель.

Почему молчит «Спартак»?

Молчание можно объяснить как техническими причинами, так и конспирологией. Если подтвердился худший сценарий и Промес травмирован, клуб, возможно, не хочет нагнетать истерию вокруг повышенного травматизма в команде. Большое количество мышечных повреждение (Зе Луиш, Глушаков, Мельгарехо, Давыдов, ранее — Луиз Адриану, Таски) критики увязывают с системой подготовки, которую применяет новый тренер Джорджио Д'Урбано. Инсайдеры не раз сообщали, что футболисты «Спартака» недовольны его методами.

Когда следующие матчи?

23 сентября, в субботу, «Спартак» играет с «Анжи». 26 сентября, во вторник, с «Ливерпулем».