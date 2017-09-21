Что с Промесом? И почему молчит «Спартак»?
В четверг лидер
красно-белых должен был пройти обследование. Результаты пока не сообщают.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С чего все началось?
В конце матча «Кубань» — «Спартак» (0:2) нападающий
Что сказал Каррера.
На
Что сообщила
Поздно вечером в среду на официальном сайте «Спартака» появилось сообщение под заголовком «Промес завтра пройдет обследование». Собственно, в таком же виде новость висела и весь следующий день.
Где и когда обследовали Промеса?
Согласно сайту
Что могло случиться с Квинси?
Вариантов два.
Первый: мышечный спазм, вызвавший болезненные ощущения. В этом ничего страшного нет, к «Ливерпулю» нападающий должен быть готов.
Второй: надрыв различной степени тяжести. Это чревато восстановлением сроком от двух недель.
Почему молчит «Спартак»?
Молчание можно объяснить как техническими причинами, так и конспирологией. Если подтвердился худший сценарий и Промес травмирован, клуб, возможно, не хочет нагнетать истерию вокруг повышенного травматизма в команде. Большое количество мышечных повреждение (Зе Луиш, Глушаков, Мельгарехо, Давыдов, ранее — Луиз Адриану, Таски) критики увязывают с системой подготовки, которую применяет новый тренер Джорджио Д'Урбано. Инсайдеры не раз сообщали, что футболисты «Спартака» недовольны его методами.
Когда следующие матчи?
23 сентября, в субботу, «Спартак» играет с «Анжи». 26 сентября, во вторник, с «Ливерпулем».
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