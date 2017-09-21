Санкт-петербургское «Динамо» обыграло «Зенит» и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/.
Санкт-петербургское «Динамо» в дополнительное время одержало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:2 и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».
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Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе «Динамо» мячи забили Артем Кулишев (37-я и 112-я (пен.) минуты) и Максим Барсов (43). У «Зенита» отличились Леандро Паредес (61) и Дмитрий Полоз (62). Большую часть матча «Зенит» играл в меньшинстве, на 10-й минуте прямую красную карточку получил защитник Миха Мевля.
В 1/8 финала «Динамо» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», который ранее в четверг победил московский «Арарат» (2:1). Ранее «Динамо» выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2002/03.
|21.09.2017 20:00
|Плей-офф: 1/16 финала
|Санкт-Петербург
|Динамо СПб
|3:2 ДВ
|Зенит
|Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
|Александр Точилин
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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