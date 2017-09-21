Санкт-петербургское «Динамо» обыграло «Зенит» и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу

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Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе «Динамо» мячи забили Артем Кулишев (37-я и 112-я (пен.) минуты) и Максим Барсов (43). У «Зенита» отличились Леандро Паредес (61) и Дмитрий Полоз (62). Большую часть матча «Зенит» играл в меньшинстве, на 10-й минуте прямую красную карточку получил защитник Миха Мевля.

В 1/8 финала «Динамо» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», который ранее в четверг победил московский «Арарат» (2:1). Ранее «Динамо» выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2002/03.