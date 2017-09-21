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21 сентября 2017, 22:48 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Санкт-петербургское «Динамо» обыграло «Зенит» и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургское «Динамо» в дополнительное время одержало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:2 и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Динамо победило в дополнительное время со счетом 3:2. Увеличить
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Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе «Динамо» мячи забили Артем Кулишев (37-я и 112-я (пен.) минуты) и Максим Барсов (43). У «Зенита» отличились Леандро Паредес (61) и Дмитрий Полоз (62). Большую часть матча «Зенит» играл в меньшинстве, на 10-й минуте прямую красную карточку получил защитник Миха Мевля.

В 1/8 финала «Динамо» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», который ранее в четверг победил московский «Арарат» (2:1). Ранее «Динамо» выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2002/03.

21.09.2017 20:00 Плей-офф: 1/16 финала Санкт-Петербург
Динамо СПб 3:2 ДВ Зенит
Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
Александр Точилин Роберто Манчини
Голы
37′ Артем Кулишев 32
43′ Максим Барсов 10
112′ Артем Кулишев 32
5 Леандро Паредес 60′
7 Дмитрий Полоз 62′
Составы
Денис Книга 14
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
32′ Евгений Песегов 7
Сандро Цвейба 5
Максим Барсов 10
Артем Кулишев 32
74′ 73′ Иван Соловьев 90
117′ Михаил Маркосов 9
84′ Максим Рогов 11
Михаил Коваленко 15
64′ Александр Коротаев 13
Павел Киреенко 55
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 10′
25 Иван Новосельцев
10 Эмилиано Ариэль Ригони
5 Леандро Паредес
55 Кирилл Капленко 110′
18 Юрий Жирков 55′
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа 113′
22 Артем Дзюба
7 Дмитрий Полоз 73′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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