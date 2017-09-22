Определился соперник «Рубина» в 1/8 финала Кубка России

Матч 1/16 финала в Самаре, где местные «Крылья Советов» принимали столичный «Локомотив», получился по-настоящему кубковым, упорным и непредсказуемым.

Волжане, уверенно выступающие в чемпионате ПФЛ (первая лига), дважды вели в счете, 1:0, 2:1, основное время уже практически закончилось, но на 90-й минуте бывший защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, перешедший в прошлом сезоне в «Локомотив», сделал счет 2:2. Играть пришлось два дополнительных тайма по 15 минут. В итоге на 108-й минуте самарцам удалось забить победный мяч, 3:2, победа «Крыльев Советов». Матч длился 2 часа 35 минут.

Примечательно, что на первой же для себя стадии Кубка России потерпели поражения от младших по рангу сразу 9 клубов РФПЛ из 16. После первого тайма уступал 0:2 и десятый, питерский «Зенит», чей матч с земляками из «Динамо» закончился сегодня последним.