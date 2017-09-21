Тихонов выбил Семина. «Локо» сдал Кубок

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Триумф в предыдущем кубковом розыгрыше позволил «Локомотиву» спасти сезон и прорубить окно в Европу, что означало автоматическое продление соглашения с Юрием Семиным. Теперь, когда железнодорожникам предстояло защищать титул, им снова требовалась пусть и локальная, но все же реабилитация за выступления в премьер-лиге. В целом у столичного клуба дела обстоят неплохо, и место в таблице даже превосходит ожидания, однако поражение от замыкающего таблицу чемпионата «Амкара» несколько нарушило идиллию.

Между тем, играть «Локо» предстояло с эмоционально заряженной командой. «Крылья» соскучились по дуэлям с представителями высшего общества, куда находящаяся на подъеме команда обязана вернуться по итогам текущего сезона. Запредельный настрой младших по рангу в таких ситуациях гарантирован, и Андрей Тихонов заранее заявил: в кубковом турнире он использует всех основных игроков.

А у «Локо» в сравнении с последним туром чемпионата на поле появились пять новых игроков. Предположим, что именно свежесть и желание использовать свой шанс помогли Лысову на первых минутах совершить забегание под передачу Фернандеша, и, поставь чуть сильнее ногу Денисов, Конюхов ни за что не сумел бы остановить мяч буквально на линии ворот.

В нападении у «Локо» мало что получалось, а Эдер, которому в дебюте разбили нос и несколько минут останавливали кровотечение, оказался отрезан от мяча. Как правило, все передачи в его направлении шли в борьбу, и только перед самым перерывом португалец сумел отклеиться от опекуна, но передача Антона Миранчука получилась не слишком сильной и была перехвачена защитником. Оценив происходившее, Семин решил, что одного из братьев для успеха недостаточно, и в перерыве выпустил Алексея вместо Фернандеша.

И ведь это почти сразу сработало, но Эдер не использовал вернейший момент.

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И тут же Самара забила, а Зотов словно вспомнил знаменитый для российского футбола Euro-2008 и повторил подвиг Сергея Семака из матча с греками. Достал уходивший за пределы поля мяч и ударом через себя вернул его в штрафную, где взмывший над защитниками «Локо» Башкиров пробил головой в верхний угол.

Понимая, что к титулу вот-вот может добавиться приставка «экс», москвичи еще раз переключили скорости. Каскадом финтов удивлял Тарасов, нагнетал давление на левом фланге Рыбус, а выручил вечный кубковый герой Алексей Миранчук. Не в первый раз пробил из-за штрафной, и уворачивавшийся от мяча Михалик невольно подкорректировал траекторию настолько, что ее направление оказалось прямо противоположным движению Конюхова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fckssamara">@fckssamara</a><br><br>1/16 финала Олимп <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a> по футболу сезона 2017/18 <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE?src=hash">#КрыльяЛоко</a> 2:1 84' Неманья Пейчинович (автогол) <a href="https://t.co/o6A9qWHHxq">pic.twitter.com/o6A9qWHHxq</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/910919008068751360">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А далее началось безумие. Сначала фортуна наградила Самару двумя широченными улыбками в виде попадания в штангу Рыбуса и автогола Пейчиновича. Потом состроила гримасу разочарования после удара мастера спасительных для «Локо» голов Кверквелии за мгновения до так и не ставшего финальным свистка.

Но Соломон лишь отсрочил крушение фаворита, который в овертайме, казалось, методично дожимал Самару, но, как увлекшийся боксер, получил встречный в челюсть. После тончайшей передачи Чочиева волжский город свел с ума воспитанник торпедовской школы Кленкин. «Крылья» это заслужили, а «Локомотив» свои полномочия в городе, где меньше года назад он сделал один из шагов к трофею в 1/8 финала.

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