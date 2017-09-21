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Железнодорожники в четверг уступили самарцам на чужом поле со счетом 2:3 в дополнительное время и не смогли защитить титул.

«Наверное, судья не совсем правильно в некоторых моментах принимал решения. На 90-й минуте (защитника “Локомотива” Мацея) Рыбуса борцовским захватом в штрафной игрок сваливает, какие еще могут быть 11-метровые?» — задался вопросом Семин на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте «Крыльев».

Он добавил, что игроки «Локо» допустили много ошибок, исправляли их, «казалось, что должны выбраться из ситуации, но не удалось».

«Футболистам претензий не имеем права предъявить. Да, ошибаться так нельзя, но по работе и самоотдаче была интересная игра. Какой смысл говорить, по игре или не по игре счет. Команда “Крылья Советов” выиграла, мы их поздравляем», — сказал Семин.

«Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более. Столько труда вложено, играли 120 минут, через два дня игра опять, но не получили результата, это обидно. Самара давно хорошо играет, они действительно настоящие лидеры (ФНЛ). Что касается сегодняшнего матча, наверное, мы не должны были проиграть, но проиграли», — добавил тренер «Локомотива».