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21 сентября 2017, 22:05 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Григорян: Только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровск» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России, а также оскорбления фанатов хабаровской команды в свой адрес.

Главный тренер Арарата Александр <span class=error>Григорян</span> прокомментировал поражение от <span class=error>СКА</span>-Хабаровск (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России а также оскорбления фанатов хабаровской команды в свой адрес. Увеличить
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В 2011—2012 и 2015—2016 годах Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровск».

«В первом тайме было преимущество у СКА. Те коррективы, которые внесли во втором тайме, позволили нам открыть счёт так, как и планировали. Уровень соперника не позволил сыграть нам в свою силу. Пожалуй, это самое важное. Они победили заслуженно. Хотя при счёте 1:0 мы могли увеличить разрыв, но преимущество у СКА было более объективным.

Почему болельщики так отнеслись ко мне? Я приехал в Хабаровск, когда команда была на последнем месте. Мы титаническими усилиями вытащили команду, а в следующем году заняли третье место. Все успехи были под моим руководством. У меня одно сообщение к этим людям: пройдёт время, будет история. В ней будет записано: самый успешный тренер — Григорян. Есть мысль, что с ними, с болельщиками, кто-то работает и делает это специально. Только быдло и конченная свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь во второй дивизион.

Что касается замены Тобоева, то я не угадал со стартовым составом. У игрока небольшой опыт игры в стартовом составе. Поддержать его? Он подвёл нас, не настроился на матч. Не показал 50 процентов своих возможностей.

Почему заменил Павлюченко? Лидеры команды не довольны своей игрой. Футболисты берут ответственность на себя. Я лидеров не меняю. По тому, как выступили мы сегодня, нужно было менять нас всех. И лидеров, и меня. Главное — я увидел, как мы выглядим на фоне команд РФПЛ.

Что с Маратом Измайловым? Он до сих пор не восстановился от травмы. Работает в общей группе, но не готов играть. Трудно сказать, когда он будет готов. Возможно, через неделю, — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.

21.09.2017 19:00 Зрители 700 Плей-офф: 1/16 финала им. Стрельцова
Арарат М 1:2 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Григорян Алексей Поддубский
Голы
49′ Виктор Земченков  
  Егор Тараканов 68′
78 Николай Калинский 81′
Составы
Владимир Сугробов 1
66′ Егор Тараканов 15
Александр Кацалапов 34
69′ Илья Самошников 77
Алексей Пугин 17
Давид Хурцидзе 27
50′ Ираклий Квеквескири 33
Игорь Лебеденко 5
84′ Алексей Ребко 7
Артем Воронкин 8
83′ Роман Павлюченко 9
Давид Давидян 97
27′ Таймураз Тобоев 11
Виктор Земченков 23
55 Александр Криворучко
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
10 Владислав Никифоров
15 Евгений Баляйкин 62′
26 Александр Черевко
69 Денис Дедечко
78 Николай Калинский
87 Максим Казанков
7 Алехандро Барбаро 62′
19 Виталий Федотов
9 Руслан Корян 85′
91 Венцислав Христов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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