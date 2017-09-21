Футболисты «Амкара» разгромили «Факел» и вышли в 1/8 финала Кубка России

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Встреча, состоявшаяся в Воронеже в четверг, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, у которых отличились Станислав Прокофьев (6-я и 83-я минуты), Михаил Сиваков (63) и Александр Рязанцев (76).

Соперником «Амкара» в 1/8 финала Кубка России будет «Ростов».