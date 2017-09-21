Футболисты «Амкара» разгромили «Факел» и вышли в 1/8 финала Кубка России
Пермский «Амкар» одержал крупную победу над воронежским «Факелом» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу.
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Встреча, состоявшаяся в Воронеже в четверг, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, у которых отличились Станислав Прокофьев (6-я и 83-я минуты), Михаил Сиваков (63) и Александр Рязанцев (76).
Соперником «Амкара» в 1/8 финала Кубка России будет «Ростов».
|21.09.2017 19:00
|Плей-офф: 1/16 финала
|Центральный стадион профсоюзов
Главные тренеры
|Павел Гусев
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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