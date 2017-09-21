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21 сентября 2017, 21:31 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Футболисты «Амкара» разгромили «Факел» и вышли в 1/8 финала Кубка России

Пермский «Амкар» одержал крупную победу над воронежским «Факелом» и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Пермский <span class=error>Амкар</span> одержал крупную победу над воронежским Факелом и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Воронеже в четверг, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, у которых отличились Станислав Прокофьев (6-я и 83-я минуты), Михаил Сиваков (63) и Александр Рязанцев (76).

Соперником «Амкара» в 1/8 финала Кубка России будет «Ростов».

21.09.2017 19:00 Плей-офф: 1/16 финала Центральный стадион профсоюзов
Факел 0:4 Амкар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Павел Гусев Гаджи Гаджиев
Голы
14 Станислав Прокофьев 7′
18 Михаил Сиваков 63′
91 Александр Рязанцев 76′
14 Станислав Прокофьев 83′
Составы
Артем Федоров 16
Сергей Шумейко 2
Игорь Хайманов 3
Артем Молодцов 27
Максим Осипенко 55
Дмитрий Каюмов 6
Армен Амбарцумян 10
Самир Масимов 21
Артем Сердюк 11
Дмитрий Мичуренков 19
70′ Махмаднаим Шарифи 33
Дмитрий Садов 45
15 Дмитрий Хомич
3 Петар Занев
6 Секу Конде
19 Брайн Оладапо Идову
18 Михаил Сиваков
27 Михаил Костюков
66 Саид Эззатоллахи 20′
9 Дарко Бодул 72′
14 Станислав Прокофьев
5 Януш Гол 84′
17 Михаил Гащенков
10 Алихан Шаваев 58′
91 Александр Рязанцев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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